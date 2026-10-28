Зробіть 6 трикутників: непростий тест із сірниками

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Путін у розмові з Стуббом і Стере дав "сигнал" щодо планів на Україну: в ISW пояснили, шо стоїть за заявамиПутін у розмові з Стуббом і Стере дав "сигнал" щодо планів на Україну: в ISW пояснили, шо стоїть за заявамиВолодимир ПутінПутін хоче більше, ніж Донбас: навіщо Кремлю нові переговори в Абу-Дабі. Інтерв’ю з ОгризкомСкільки українців знайшли роботу у НімеччиніУкраїнці масово виходять на роботу в країні ЄС: яка ситуація на ринку праціСили оборони відмінусували ще 1,5 тис. окупантів та спалили два десятки артсистем: дані ГенштабуСили оборони відмінусували ще 1,5 тис. окупантів та спалили два десятки артсистем: дані Генштабу"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговорень"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговореньДень досягнень і успішних угод: Раки, будьте готові до важливої розмови, а на Левів чекають проблеми – гороскоп на 28 жовтня для всіхДень досягнень і успішних угод: Раки, будьте готові до важливої розмови, а на Левів чекають проблеми – гороскоп на 28 жовтня для всіхатака шахедівРосія вдарила по Україні балістичною ракетою та 88 БПЛА, понад 70 цілей збили сили ППО: наслідки ворожих ударів"Якщо ситуація буде загострюватися": у Південній Кореї допустили розрив дипвідносин з Україною"Якщо ситуація буде загострюватися": у Південній Кореї допустили розрив дипвідносин з Україною
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Зробіть 6 трикутників: непростий тест із сірниками

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
18
Зробіть 6 трикутників: непростий тест із сірниками
Зробіть з цією фігури шість трикутників, пересунувши лише 4 сірники. Джерело: suresolv.com

Перевірте кмітливість за допомогою класичної головоломки із сірниками. Перед вами фігура із двох переплетених між собою трикутників. Чи зможете ви пересунути лише 4 сірники, щоб утворилось аж 6 трикутників? Дивіться зображення нижче.

Задача, яку публікує OBOZ.UA, має і додаткові умови. Так жоден сірник не повинен залишитися без опори, тобто стирчати окремо від фігури.

Зробіть 6 трикутників: непростий тест із сірниками

Перетворіть ці два трикутники одразу на 6, пересунувши лише 4 сірники. Джерело: suresolv.com

Як бачимо, у початковій фігурі 12 сірників, а для побудови шести маленьких трикутників зі стороною в один сірник потрібно 18 сірників. Отже, деякі сторони мають бути спільними для сусідніх трикутників. Щоб утворити шість таких трикутників, щонайменше шість сірників повинні одночасно належати двом трикутникам.

Читайте також
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
6,1 т.
Як школяр на "гальорці": Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе
6,1 т.
Як школяр на "гальорці": Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
1,0 т.
"Де підписати петицію, щоб Даша Астаф'єва читала щороку?" Радіодиктант 2026 після хвилі хейту спричинив ажіотаж у мережі
1,0 т.
"Де підписати петицію, щоб Даша Астаф'єва читала щороку?" Радіодиктант 2026 після хвилі хейту спричинив ажіотаж у мережі
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
924
До яких університетів варто вступати: виші з найнижчим ступенем ризику 2026
924
До яких університетів варто вступати: виші з найнижчим ступенем ризику 2026

Звідси випливає перший висновок: маленькі трикутники мають бути всередині більшого трикутника. Інакше неможливо забезпечити потрібну кількість спільних сторін. Другий висновок: сторона великого трикутника повинна дорівнювати двом або трьом сірникам. Дайте собі вдосталь часу, щоб скористатись цими підказками і знайти правильну відповідь на цю задачу. Не переходьте до пояснення, поки не придумаєте свій варіант розв’язку.

Зробіть 6 трикутників: непростий тест із сірниками

Відповідь на головоломку. Джерело: suresolv.com

Отже, щоб сформувати фігуру із шести сірників, залиште сірники, позначені на підказці цифрами 5 і 6, на місці. Один із сірників під номерами 1, 2, 3 або 4 (наприклад, сірник 4) перемістіть так, щоб він утворив третю сторону окремого трикутника. Решту сірників розташуйте так, щоб сформувати основну фігуру з п'яти трикутників. У результаті отримаємо шість трикутників, і жоден сірник не залишиться окремо від фігури.

Зробіть 6 трикутників: непростий тест із сірниками

Ось як потрібно пересувати сірники, щоб розв'язати цю задачу. Джерело: suresolv.com

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було перетворити складну фігуру на 4 квадрати, пересунувши 5 сірників.

Схожі теми
головоломкатести
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!