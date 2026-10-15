Зробіть дві стрілки з однієї: головоломка з сірниками

Задачі з сірниками залишаються улюбленою розвагою багатьох, адже за максимально простими умовами часто ховаються доволі несподівані рішення. У цих головоломках вам не знадобляться обчислення чи глибокі академічні знання – усе вирішують спостережливість, логічне мислення та здатність глянути на знайомі об'єкти свіжим поглядом. Дивіться зображення нижче.

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Сьогодні OBOZ.UA підготував для вас справді непростий виклик. На картинці – велика стрілка, зібрана з 8 сірників. Ваше завдання: переставити 4 з них так, щоб у підсумку вийшло дві однакові стрілки. Спробуйте вкластися у 40 секунд.

До подібних ребусів краще не підходити хаотично. Насамперед гарненько роздивіться вихідну фігуру й чітко уявіть кінцеву мету. Досить часто секрет успіху криється не в банальному пересуванні деталей, а в зміні кута зору: один і той самий сірник може стати новою гранню, допомогти розвернути елемент або взагалі змінити масштаб всієї картини. Головний принцип тут – не зациклюватися на найпершій думці, що спала на думку.

Якщо час вичерпався, а правильна ідея так і не з'явилася, скористайтеся невеличкою підказкою, що полегшить вам пошуки відповіді. В результаті стрілочки повинні прилягати одна до одної та вказувати в один і той самий бік. Подумайте над головоломкою ще, а до пояснення переходьте, лише коли знайдете свій варіант розв’язку.

Тож, аби з однієї великої стрілки отримати дві менші, спершу розділіть її основу (хвостову частину), на два окремих хвостики. Після цього "втисніть" сам кінчик усередину, перемістивши пару сірників, з яких складається верхівка. Таким чином одна фігура перетвориться на дві. Детальний процес розв'язання проілюстровано на підказці.

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій фігуру-"книжку" потрібно було перетворити на три трикутники