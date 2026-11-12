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Зробіть найменше можливе число: головоломка з сірниками

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
21
Зробіть найменше можливе число: головоломка з сірниками
Пересунувши лише один сірник, зробіть найменше можливе число. Джерело: puzzleaday.wordpress.com

Головоломки з цифрами, викладеними з допомогою сірників, – це не цікава розвага, яка заразом допомагає потренувати логіку та уважність. Наприклад, спробуйте трансформувати тризначне число 638 так, щоб з нього вийшло якомога менше число. Дивіться зображення нижче.

Завдання, яке пропонує вам сьогодні OBOZ.UA, передбачає переміщення лише одного сірника. Але не поспішайте з висновками, адже це завдання з підступом.

Зробіть найменше можливе число: головоломка з сірниками

Зробіть якомога менше число, пересунувши лише один сірник. Джерело: puzzleaday.wordpress.com

На перший погляд здається, що потрібно знайти найменше додатне число. Тому багато хто намагається перетворити 638 на 338 або 630. Проте правильний розв'язок вимагає поглянути на завдання ширше й згадати, що числа бувають не тільки додатними, а й від'ємними. І цей нюанс повністю міняє підхід до розв’язку цієї головоломки. Тому дайте собі ще трошки часу, щоб подумати над сьогоднішньою головоломкою з урахуванням цієї підказки. І лише коли знайдете рішення, переходьте до підказки.

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Отже, щоб отримати справді найменше можливе значення, потрібно поставити знак мінус перед даним числом. Для цього слід забрати нижній лівий вертикальний сірник із цифри 8. Так вона перетвориться на дев’ятку, а ми отримаємо справді найменше можливе число, яке можна отримати переміщенням одного сірник. І це число -639.

Зробіть найменше можливе число: головоломка з сірниками

Відповідь на головоломку. Джерело: puzzleaday.wordpress.com

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно "звільнити" м’яч, пересунувши лише два сірники.

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