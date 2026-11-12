Зробіть найменше можливе число: головоломка з сірниками

Головоломки з цифрами, викладеними з допомогою сірників, – це не цікава розвага, яка заразом допомагає потренувати логіку та уважність. Наприклад, спробуйте трансформувати тризначне число 638 так, щоб з нього вийшло якомога менше число. Дивіться зображення нижче.

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Завдання, яке пропонує вам сьогодні OBOZ.UA, передбачає переміщення лише одного сірника. Але не поспішайте з висновками, адже це завдання з підступом.

На перший погляд здається, що потрібно знайти найменше додатне число. Тому багато хто намагається перетворити 638 на 338 або 630. Проте правильний розв'язок вимагає поглянути на завдання ширше й згадати, що числа бувають не тільки додатними, а й від'ємними. І цей нюанс повністю міняє підхід до розв’язку цієї головоломки. Тому дайте собі ще трошки часу, щоб подумати над сьогоднішньою головоломкою з урахуванням цієї підказки. І лише коли знайдете рішення, переходьте до підказки.

Отже, щоб отримати справді найменше можливе значення, потрібно поставити знак мінус перед даним числом. Для цього слід забрати нижній лівий вертикальний сірник із цифри 8. Так вона перетвориться на дев’ятку, а ми отримаємо справді найменше можливе число, яке можна отримати переміщенням одного сірник. І це число -639.

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно "звільнити" м’яч, пересунувши лише два сірники.