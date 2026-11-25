Головоломки на виправлення рівнянь із сірниками – один з найкращих способів розважитись і при цьому потренувати мозок. Для гри вам знадобиться лише коробка сірників, ваша уява і цікаве завдання. Дивіться зображення нижче.

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Отже, перед нами приклад, записаний не звичними арабськими, а римськими цифрами. Він має вигляд III + II = VI. "Перекладаємо" рівняння у більш зрозумілий запис і отримуємо 3 + 2 = 6, що є очевидною помилкою. Вам належить здогадатись, як потрібно перекласти два сірники, щоб обидві частини до та після знаку дорівнює почали сходитись.

Щоб розв’язати таку головоломку, потрібно задіяти не лише математичні знання. Вам доведеться поєднати їх із навичкою просторового мислення. Тільки так ви зможете збагнути, що і куди потрібно перекласти для отримання правильного результату.

Якщо відповідь все ніяк не дається вам, спробуйте скористатись підказкою. У таких завданнях міняти можна не лише самі цифри, але і будь-які знаки, окрім знаку дорівнює. Тепер ще трошки попрацюйте із головоломкою, аж поки не придумаєте, як із нею впоратись. До того у підказку не зазирайте.

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Отже, щоб зробити це рівняння правильним, вам не доведеться міняти цифри – трансформувати тут потрібно саме знак. Розверніть плюс так, щоб він став знаком множення. Так приклад набуде вигляду III X II = VI (тобто 3 Х 2 = 6) і почне сходитись.

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Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно було скласти з 12 сірників шість однакових трикутників.