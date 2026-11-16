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Зробіть рівняння правильним: хитра головоломка із сірниками

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
270
Зробіть рівняння правильним: хитра головоломка із сірниками
Пересуньте два сірники, щоб це рівняння почало сходитись. Джерело: coma.in.ua

Головоломки із сірниками допомагають тренувати мозок, розвивати уважність і вчитися шукати нестандартні рішення. Особливо ефективними у цьому є задачі, в яких потрібно правильно трансформувати рівняння, частини якого не сходяться. Дивіться зображення нижче.

У задачі, яку пропонує вам сьогодні OBOZ.UA ми бачимо рівняння 6 – 0 = 81, яке ну ніяк не може бути правильним. Вам належить виправити помилку в цьому записі, пересунувши лише два сірники. Хочете справжнього виклику для себе? Спробуйте знайти правильну відповідь менш ніж за 40 секунд.

Зробіть рівняння правильним: хитра головоломка із сірниками

Як пересунути тут два сірники, щоб рівняння почало сходитись. Джерело: coma.in.ua

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Зверніть увагу: змінювати можна будь-які частини рівняння, але сам знак рівності має залишитися на місці. Уважно придивіться до всіх елементів прикладу і як слід обдумайте, як їх можна перемістити, щоб виправити помилку. Якщо не встигли вкластись у 40 секунд, не покидайте задачу – дайте собі стільки часу, скільки треба, щоб знайти правильну відповідь. І тільки після цього переходьте до пояснення.

Отже, підказкою тут служить, що число 81 після знаку рівності є аж занадто великим – його потрібно зменшити. Щоби приклад почав сходитись, розберіть одиницю з нього. Один сірник додайте до знаку "мінус", щоб утворити з нього "плюс". А з допомогою іншого перетворіть шістку на вісімку. Вийде рівняння 8 + 0 = 8, яке є абсолютно правильним.

Зробіть рівняння правильним: хитра головоломка із сірниками

Відповідь на головоломку. Джерело: coma.in.ua

Раніше OBOZ.UA пропонував головоломку, в якій потрібно було перетворити число 638 на найменше можливе, пересунувши лише один сірник.

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