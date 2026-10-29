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"ЗСУшний" чи "зеесушний"? У книзі Артура Дроня знайшли слово, яке викликало суперечки після Радіодиктанту 2026

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
207
"ЗСУшний" чи "зеесушний"? У книзі Артура Дроня знайшли слово, яке викликало суперечки після Радіодиктанту 2026
Автор тексту Радіодиктанту-2026 Артур Дронь. Джерело: Facebook / Артур Дронь

Після Радіодиктанту національної єдності 2026, який українці всього світу традиційно писали 27 жовтня, не вщухають суперечки навколо того, як правильно писати прикметник, утворений від абревіатури ЗСУ. І ймовірну підказку користувачі Threads знайшли у книжці автора цьогорічного тексту, письменника і ветерана Артура Дроня.

Фотографію із написанням опублікувала на своїй сторінці користувачка на ім’я Анна Юрченко. Вона знайшла даний прикметник у книжці Дроня "Гемінґвей нічого не знає". І навіть вказала, що це слово надруковане на 70 сторінці. Всупереч правилам чинного правопису, воно написане там так: ЗСУшний.

''ЗСУшний'' чи ''зеесушний''? У книзі Артура Дроня знайшли слово, яке викликало суперечки після Радіодиктанту 2026

Ось так у книжці Артура Дроня «Гемінґвей нічого не знає» написаний прикметник "ЗСУшний". Джерело: Threads / @ania.yurchenko

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"Орфографію треба перевіряти за книгами Артура Дроня. І якщо вже відступати від правопису, то тільки заради таких винятків, як "ЗСУшний". Бо є слова, важливіші за правила", – написала Юрченко.

І дійсно, згідно з нормами правопису, слово повинно писатись "зеесушний". Однак у збірці есеїв Дроня ми бачимо так звану авторську орфографію. Часом письменники, а також редактори, які пізніше працюють з їхніми текстами, відступають від загальноприйнятих норм написання деяких слів. Це робиться, щоб досягнути певного смислового чи художнього ефекту. Есеї Дроня передають його досвід участі у війні і лікування після поранення – часу, коли може бути не до перевірки норм орфографії.

Так чи інакше, а написання слова, передбачене безпосередньо текстом диктанту, ми побачимо, коли організатори оприлюднять його, щоб учасники могли звіритись і проаналізувати свої помилки. Цілком ймовірно, що під час перевірки будуть зараховувати обидва варіанти написання. Втім, про це стане відомо згодом.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення, чому, відповідно до норм правопису, це слово потрібно писати саме як "зеесушний".

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