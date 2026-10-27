''ЗСУшний'' чи ''зеесушний'': як правильно писати слово, яке збило з пантелику учасників Радіодиктанту

Радіодиктант національної єдності, який українці писали 27 жовтня під диктовку Даші Астафьєвої та Артура Пройдакова, знову підкинув знавцям української мови вельми нелегку задачу. Якщо торік їм потрібно було написати слово із двома апострофами, то цього року – правильно записати прикметник, утворений від абревіатури ЗСУ.

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У побутовому мовленні ми робимо це постійно, описуючи форму або якісь речі українських військових. Але як передати це на письмі? ЗСУшний, зеесушний чи якось інакше? OBOZ.UA розбирався у нюансах.

Написання таких похідних слів регулює параграф 61 чинного правопису. У ньому описується, як потрібно вживати велику букву у складноскорочених назвах. Другий пункт цього параграфа чітко вказує, що суфіксальні утворення від звукових абревіатур пишемо малими буквами: оонівський (від ООН), тюгівець (від ТЮГ). Отже, спальник, про який писав у тексті диктанту Артур Дронь, точно описуємо малими літерами.

А як щодо того, чи треба вставляти у це слово голосні, які ми чуємо, коли вимовляємо його вголос? Автори Telegram-каналу "Correctarium – Українська мова" вказують, що це робити необхідно. Саме тому ми передаємо на письмі службовця МВС словом "емвеесівець", а того, хто займається СММ, записуємо словом "есемемник".

Отже, спальник, про який згадує Дронь, правильно описувати словом "зеесушний". Всі літери маленькі, а звуки передаються на письмі так, як вимовляються.

Раніше OBOZ.UA пояснював, коли потрібно ставити м’який знак після літери н, а коли – ні.