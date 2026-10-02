''Зворотній'' чи ''оранжевий''? Якого слова немає в українській мові: цю помилку роблять майже всі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Сили оборони скоротили чисельність армії Путіна ще на 1520 окупантів і спалили 6 одиниць спецтехніки: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність армії Путіна ще на 1520 окупантів і спалили 6 одиниць спецтехніки: дані ГенштабуРосія атакувала Київ: є влучання в Південний міст і багатоповерхівку, загинула людинаРосія атакувала Київ: є влучання в Південний міст і багатоповерхівку, загинула людинаІлюстрація – гроші, виплатаКабмін побоявся підвищити мінімалку хоча б до того рівня, який потрібен для виживання: скільки платитимуть у 2027 році"Дії таких артистів паплюжать армію". Лідер "МЕРІ" Віктор Винник – про Козловського в ЗСУ, російськомовних українців і "Дизель Шоу" поза сценою"Дії таких артистів паплюжать армію". Лідер "МЕРІ" Віктор Винник – про Козловського в ЗСУ, російськомовних українців і "Дизель Шоу" поза сценоюПід прицілом був НПЗ: у Волгограді і Самарі прогриміли вибухи, піднявся дим. Фото і відеоПід прицілом був НПЗ: у Волгограді і Самарі прогриміли вибухи, піднявся дим. Фото і відеоБоїться повторити долю батька: Лоліта видала справжню причину, чому служить Кремлю, і прикрилася сімейною драмоюБоїться повторити долю батька: Лоліта видала справжню причину, чому служить Кремлю, і прикрилася сімейною драмоюУкраїна – Північна Ірландія: всі подробиці матчу лідерів групи Ліги наційУкраїна – Північна Ірландія: всі подробиці матчу лідерів групи Ліги наційУникайте конфліктів: на Риб чекає удача, а Стрільці вирішать усі свої справи – гороскоп на 2 жовтня для всіхУникайте конфліктів: на Риб чекає удача, а Стрільці вирішать усі свої справи – гороскоп на 2 жовтня для всіхУ Комітеті ООН із запобігання катуванням вперше з’явився українецьУ Комітеті ООН із запобігання катуванням вперше з’явився українецьЧим більше – тим краще: вчені з'ясували, як наявність котів пов'язана зі щастям населенняЧим більше – тим краще: вчені з'ясували, як наявність котів пов'язана зі щастям населення

"Зворотній" чи "оранжевий"? Якого слова немає в українській мові: цю помилку роблять майже всі

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 194
"Зворотній" чи "оранжевий"? Якого слова немає в українській мові: цю помилку роблять майже всі
Якщо ви зробили неправильний вибір у цьому тесті, не дивуйтесь
Джерело: Pexels

Ці два прикметники ви точно чули безліч разів, але навіть не підозрювали, що один із них неправильний. Перевірити знання своїх підписників вирішила репетиторка з української мови та літератури Оксана Миколаївна.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, в якому спитала, якого слова не існує в українській мові: "зворотній" чи "оранжевий". Якщо ви подумали, що "оранжевий" – це росіянізм, то ви помилилися. Неправильним є саме слово "зворотній".

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 43
Дитина повертається із садочка і мовчить? 7 ознак, що батькам варто насторожитися
icon 43
Дитина повертається із садочка і мовчить? 7 ознак, що батькам варто насторожитися
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 835
Що побачили першим? Тест розкриє ваш сильний бік
icon 835
Що побачили першим? Тест розкриє ваш сильний бік
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 600
"Автори увірували, що математика в житті не знадобиться": простий ребус для дітей спантеличив мережу
icon 600
"Автори увірували, що математика в житті не знадобиться": простий ребус для дітей спантеличив мережу

"Це слово відносимо до твердої групи, і, відповідно, у нас буде "зворотний", "зворотного", "зворотним", – пояснила Оксана Миколаївна. І додала, що дуже часто бачить неправильне написання в інтернеті.

Репетиторка також прикріпила табличку прикметників з основою, яка закінчується на -н-. У ній знаходимо ще один складний випадок – слово "природний". Воно теж належить до твердої групи і вимагає закінчень -ий, -а, -е.

''Зворотній'' чи ''оранжевий''? Якого слова немає в українській мові: цю помилку роблять майже всі

Таблиця прикметників з основною на -н-

Джерело: Скриншот

"Що ж тоді з тим "оранжевим"? Ми його можемо спокійно вживати, як і "помаранчевий". Це синоніми, це слова-запозичення. Український відповідник – "жовтогарячий"", – пояснила Оксана Миколаївна. Всі три слова мають повне право на місце у вашому щоденному мовленні.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як правильно перекласти українською слово "врассыпную".

Схожі теми
тлумачення слівукраїнська моварепетитор
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись