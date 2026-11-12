Зимові канікули в школах України: коли розпочнуться та в яких регіонах триватимуть довше

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Сили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуракетаРосія вдарила по Києву та області балістикою: перші подробиціСніг, морози і до +20: в Гідрометцентрі розповіли про зміну погоди до кінця листопадаСніг, морози і до +20: в Гідрометцентрі розповіли про зміну погоди до кінця листопадаМарко РубіоПопулярність Рубіо зростає серед республіканців в контексті наступних президентських виборів – PoliticoУкраїна проводить безпрецедентно ефективні атаки дронів: підозрюють використання ізраїльського аналога StarlinkУкраїна проводить безпрецедентно ефективні атаки дронів: підозрюють використання ізраїльського аналога StarlinkВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиВтрати ЗС РФ в УкраїніПонад дві тисячі вбитих і поранених щодоби: в Міноборони озвучили втрати армії РФ у листопадіУ Римі знайшли повішаним російського священика: усі подробиці. ФотоУ Римі знайшли повішаним російського священика: усі подробиці. ФотоЧутки про дітей із зіркою "Сватів", конфлікти зі Ступкою і брат на фронті. Інтерв’ю з Федором Гуринцем, якого помилково записали в російські акториЧутки про дітей із зіркою "Сватів", конфлікти зі Ступкою і брат на фронті. Інтерв’ю з Федором Гуринцем, якого помилково записали в російські акториНацбанк випустив нові 5 грнНацбанк випустив нові 5 грн: який вони мають вигляд
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Зимові канікули в школах України: коли розпочнуться та в яких регіонах триватимуть довше

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
549
Зимові канікули в школах України: коли розпочнуться та в яких регіонах триватимуть довше
Ілюстративне зображення. Діти йдуть зі школи взимку. Джерело: Freepik

В українських школах зимові канікули припадають на кінець грудня 2026 – початок січня 2027 року. В окремих закладах зимовий відпочинок буде довшим через перенесення осінніх канікул. 

Кожна школа самостійно затверджує структуру навчального року й визначає дати проведення канікул. Відтак, у межах одного міста тривалість зимових канікул може відрізнятися. OBOZ.UA зібрав інформацію про тривалість зимових канікул і де вони будуть найдовшими.

Коли у школах України будуть зимові канікули

  • Київ, Житомир, Луцьк: 24 грудня – 10 січня
  • Дніпро: 25 грудня – 6 січня
  • Львів: 24 грудня – 6 січня
  • Одеса, Суми, Кропивницький: 26 грудня – 10 січня
  • Харків: 24 грудня – 10 січня. В окремих школах початок канікул може бути 25, 26 або 28 грудня
  • Миколаїв, Запоріжжя: орієнтовно 28 грудня – 10 січня
  • Хмельницький: 19 грудня – 3 січня. У частині шкіл осінні канікули перенесли на грудень
  • Тернопіль: 14 грудня – 10 січня
  • Івано-Франківськ: з 24 грудня до 11 січня
  • Рівне: 19 грудня – 3 січня
  • Вінниця: до 10 січня. Початок канікул у школах може відрізнятися: 21 або 26 грудня
  • Черкаси, Херсон, Чернігів: 25 грудня – 10 січня
  • Полтава: 24 грудня – 24 січня
  • Чернівці, Ужгород: 22 грудня – 10 січня

Дати канікул можуть відрізнятися залежно від конкретного закладу освіти. Остаточний графік школи можуть визначати самостійно з урахуванням навчального процесу та безпекової ситуації.

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
3,7 т.
Студента у Львові зобов’язали відшкодувати академії 1 млн гривень: у чому причина
3,7 т.
Студента у Львові зобов’язали відшкодувати академії 1 млн гривень: у чому причина
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
498
Забудьте про "крупний": чому це слово часто вживають неправильно і як краще казати натомість
498
Забудьте про "крупний": чому це слово часто вживають неправильно і як краще казати натомість
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
348
"У мене стаж 42 роки". Українська вчителька розкритикувала колег, які не користуються ШІ: можна викликати палеонтологів
348
"У мене стаж 42 роки". Українська вчителька розкритикувала колег, які не користуються ШІ: можна викликати палеонтологів

Щоб перевірити дати зимових, батьки можуть переглянути на її офіційному сайті школи, а також уточнити його безпосередньо у класного керівника чи адміністрації закладу. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, що лише третина українських шкіл пристосована до дистанційного навчання.

Схожі теми
Освіта в УкраїніУкраїнашколаканікули
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!