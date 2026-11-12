Зимові канікули в школах України: коли розпочнуться та в яких регіонах триватимуть довше
В українських школах зимові канікули припадають на кінець грудня 2026 – початок січня 2027 року. В окремих закладах зимовий відпочинок буде довшим через перенесення осінніх канікул.
Кожна школа самостійно затверджує структуру навчального року й визначає дати проведення канікул. Відтак, у межах одного міста тривалість зимових канікул може відрізнятися. OBOZ.UA зібрав інформацію про тривалість зимових канікул і де вони будуть найдовшими.
Коли у школах України будуть зимові канікули
Дати канікул можуть відрізнятися залежно від конкретного закладу освіти. Остаточний графік школи можуть визначати самостійно з урахуванням навчального процесу та безпекової ситуації.
Щоб перевірити дати зимових, батьки можуть переглянути на її офіційному сайті школи, а також уточнити його безпосередньо у класного керівника чи адміністрації закладу.
Раніше OBOZ.UA розповідав, що лише третина українських шкіл пристосована до дистанційного навчання.