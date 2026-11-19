|1
|77
|Вінницький національний аграрний університет
|2
|137
|Вінницький національний технічний університет
|3
|252
|Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
|4
|44
|Волинський національний університет імені Лесі Українки
|5
|309
|Луцький національний технічний університет
|6
|42
|Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
|7
|17
|Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"
|8
|36
|Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
|9
|111
|Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
|10
|5707
|Державний університет економіки і технологій
|11
|6507
|Український державний університет науки і технологій
|12
|208
|Державний університет "Житомирська політехніка"
|13
|229
|Поліський національний університет
|14
|207
|Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"
|15
|73
|Запорізький національний університет
|16
|78
|Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
|17
|91
|Національний університет "Запорізька політехніка"
|18
|148
|Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
|19
|193
|Бердянський державний педагогічний університет
|20
|48
|Херсонський державний університет
|21
|165
|Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
|22
|341
|Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
|23
|340
|Університет Григорія Сковороди в Переяславі
|24
|362
|Білоцерківський національний аграрний університет
|25
|55
|Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
|26
|90
|Центральноукраїнський національний технічний університет
|27
|83
|Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
|28
|97
|Національний університет "Львівська політехніка"
|29
|126
|Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
|30
|160
|Національний лісотехнічний університет України
|31
|282
|Львівський національний університет імені Івана Франка
|32
|202
|Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
|33
|59
|Миколаївський національний аграрний університет
|34
|265
|Чорноморський національний університет імені Петра Могили
|35
|28
|Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
|36
|51
|Одеський національний технологічний університет
|37
|84
|Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
|38
|89
|Ізмаїльський державний гуманітарний університет
|39
|220
|Одеський національний морський університет
|40
|267
|Одеський державний аграрний університет
|41
|3
|Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
|42
|27
|Полтавський державний аграрний університет
|43
|218
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|44
|225
|Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
|45
|9
|Національний університет водного господарства та природокористування
|46
|40
|Рівненський державний гуманітарний університет
|47
|33
|Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
|48
|151
|Сумський національний аграрний університет
|49
|168
|Сумський державний університет
|50
|1311
|Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
|51
|166
|Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
|52
|96
|Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
|53
|171
|Західноукраїнський національний університет
|54
|34
|Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"
|55
|57
|Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
|56
|62
|Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
|57
|92
|Харківський національний університет радіоелектроніки
|58
|104
|Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
|59
|212
|Харківський національний автомобільно-дорожній університет
|60
|227
|Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
|61
|316
|Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
|62
|6459
|Державний біотехнологічний університет
|63
|138
|Хмельницький національний університет
|64
|177
|Заклад вищої освіти "Подільський державний університет"
|65
|178
|Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
|66
|6512
|Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут"
|67
|248
|Черкаський державний технологічний університет
|68
|61
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|69
|140
|Національний університет "Чернігівська політехніка"
|70
|155
|Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
|71
|158
|Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка
|72
|7
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|73
|21
|Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
|74
|24
|Національний транспортний університет
|75
|41
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|76
|47
|Національний університет харчових технологій
|77
|82
|Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій
|78
|174
|Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
|79
|307
|Київський національний університет технологій та дизайну
|80
|892
|Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
|81
|6594
|Державний торговельно-економічний університет
|82
|6704
|Український державний університет імені Михайла Драгоманова
|83
|7208
|Державне некомерційне підприємство "Державний університет "Київський авіаційний інститут"
|84
|19
|Маріупольський державний університет
|85
|118
|Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
|86
|98
|Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
|87
|593
|Комунальний заклад вищої освіти "Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія" Полтавської обласної ради
|88
|318
|Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"
|89
|4374
|Приватний заклад вищої освіти "Міжнародний європейський університет"
|90
|353
|Міжнародний університет
|91
|102
|Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров"я України
|92
|300
|Харківський національний медичний університет
|93
|6415
|Полтавський державний медичний університет
|94
|6716
|Запорізький державний медико-фармацевтичний університет