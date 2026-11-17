15-річна українка вперше отримала міжнародну премію імені принцеси Діани: за що її нагородили

Вікторія Бабченко – перша українська школярка, яка здобула престижну міжнародну премію Diana Award. Нагороди отримали 198 підлітків із 44 країн світу. Дівчину відзначили за перший в Україні національний чемпіонат з розвʼязання бізнес-кейсів для підлітків віком 14–18 років.

Про це повідомляється на офіційному сайті премії. Школярка започаткувала ініціативу у 15 років, без фінансування та команди. За період існування проєкту, у ньому взяло участь понад 300 учасників і 15 міжнародних суддів. Премія відзначає молодь, яка змінює громади завдяки суспільним та гуманітарним ініціативам.

Українка Вікторія Бабченко в... Джерело: Скриншот Розгорнути

Вікторія Бабченко бачила, як через порушення освітнього процесу, вимушене переміщення вчителів та втрату звичних систем підтримки українські школярі позбавляються можливостей, які б допомагали їм розвиватися й здобувати міжнародний досвід. Талановитим підліткам бракувало доступу до міжнародних освітніх можливостей, практичного знайомства з бізнесом і середовища, у якому вони могли б перевірити власні ідеї.

Дівчина створила майданчик, де школярі зможуть спробувати себе в ролі бізнес-аналітиків, підприємців і командних лідерів. Підлітки працюють над завданнями, пов’язаними з реальними бізнес-проблемами, аналізують ситуації, шукають рішення та презентують їх журі. Завдяки такому формату, діти розвивають аналітичне мислення, вчаться працювати в команді, аргументувати власні ідеї та презентувати результати роботи.

Премію Diana Award заснували на честь принцеси Діани, щоб відзначати молодь, яка своєю діяльністю створює позитивні зміни в суспільстві. Нагороду присуджують за вже здійснену суспільно корисну роботу.

Премія принцеси Діани. Джерело: Скриншот

Кандидатів номінують за підтвердженням їхніх внескі, а заявки оцінюють незалежні судді за п’ятьма критеріями. Зокрема:

лідерство;

конкретний вплив на суспільство;

залучення та підтримка однолітків;

стійкість і доброчесність;

сталість результатів і довгостроковий вплив.

Під час церемонії лауреатів привітали принц Вільям та принц Гаррі, продовжуючи підтримувати спадщину своєї матері, принцеси Діани.

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