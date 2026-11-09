18 українських вишів увійшло до престижного міжнародного рейтингу наукової активності

18 українських закладів вищої освіти ввійшло до престижного рейтингу CWTS Leiden Ranking Open Edition 2026. Цьогоріч кількість університетів, представлених у списку зросла з 2831 до 3049. До нього було включено виші зі 122 країн світу.

Відповідні дані містяться на офіційному сайті рейтингу. Першим у списку став Київський національний університет імені Тараса Шевченка, другим – Національний університет "Львівська політехніка", третій – Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Далі виші розмістилися у такому порядку

Харківський національний університет імені Василя Каразіна

Сумський державний університет

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний авіаційний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний медичний університет імені Олександра Богомольця

Український державний університет науки і технологій

Ужгородський національний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Львівський національний медичний університет імені Короля Данила

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Національний університет "Запорізька політехніка"

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Державний торговельно-економічний університет

Нагадаємо, близько третини всіх учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 не вступило або не подавало заяви до українських закладів вищої освіти. Офіційні результати іспиту, які необхідні для участі у вступній кампанії до бакалаврату (медичної магістратури) отримали понад 329 тисяч осіб, з яких понад 48,5 тисяч абітурієнтів не подолали поріг хоча б з одного предмета, через що вони втратили можливість вступу. Студентами українських вишів цьогоріч стало трохи більше 222 тисяч вступників.

Водночас з майже 281 тисячі учасників іспиту, які його склали і мали право взяти участь у вступній кампанії, 59 тисяч не скористалися такою можливістю. Відтак, майже 108 тисяч українців, які брали участь у НМТ у 2026 році, не взяли участі у вступній кампанії до українських вишів цього року взагалі або не стали студентами з різних причин.

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