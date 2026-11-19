Сумський державний університет посів перше місце серед 24 представлених українських університетів у міжнародному рейтингу Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2027, який оцінює проведення міждисциплінарних наукових досліджень. Список охоплює 1058 університетів зі 102 країн.
Відповідні дані містяться на офіційному сайті рейтингу. Найбільше українських вишів представлено з Києва – 7 столичних ЗВО. На другому місці – Харківська область, з якої увійшло 4 університети.
|Університет
|Місце в рейтингу
|Сумський державний університет
|501‒600
|Луцький національний технічний університет
601‒800
|Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
|601‒800
|Сумський національний аграрний університет
|601‒800
|Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
|601‒800
|Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
|801‒1000
|Львівський національний університет ім. І. Франка
801‒1000
|Київський національний університет будівництва та архітектури
801‒1000
|Національний університет "Львівська політехніка"
|801‒1000
|Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
|801‒1000
|Національний університет "Київський авіаційний інститут"
|801‒1000
|Національний університет харчових технологій
|801‒1000
|Національний університет біоресурсів і природокористування України
|801‒1000
|Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
|801‒1000
|Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
|801‒1000
|Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
|801‒1000
|Західноукраїнський національний університет
|801‒1000
|Харківський національний університет радіоелектроніки
1001+
|Хмельницький національний університет
|1001+
|Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
|1001+
|Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
|1001+
|Ужгородський національний університет
|1001+
|Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
|1001+
|Державний університет "Житомирська політехніка"
|1001+
Рейтинг Times Higher Education Interdisciplinary Science оцінює здатність університетів проводити міждисциплінарні наукові дослідження. Тобто наскільки заклад уміє об’єднувати різні науки для розв’язання наукових і практичних проблем. Рейтинг враховує такі показники:
- ресурси – наскільки добре фінансуються дослідження;
- процеси – інфраструктура для спільної роботи дослідників;
- результати – якість і вплив наукових досліджень.
Раніше OBOZ.UA розповідав, що український виш очолює рейтинг кращих університетів країни впродовж десяти років.