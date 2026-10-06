25 українських вишів увійшли до одного з найавторитетніших рейтингів світу: який університет лідирує
Ілюстративне зображення. Які...
Розгорнути
25 українських закладів вищої освіти увійшли до престижного світового рейтингу World University Rankings 2027. Найвищу сходинку у списку вишів розділили Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського й Сумський державний університет.
Виші увійшли до 1201–1400 позицій світового рейтингу. Дані опубліковані на сайті Times Higher Education. Рейтинг – один з найвпливовіших у світі джерело даних про успішність закладів вищої освіти. Цьогоріч до нього потрапило на 3 заклади більше, ніж у 2026 році.
Які виші потрапили до списку
Найкращим університетом планети одинадцятий рік поспіль визнаний Оксфордський університет з Великої Британії. Друге місце традиційно посів Массачусетський технологічний інститут, третє – Принстонський університет із США, розділивши його цьогоріч зі Стендфорським університетом, який посунув Кембриджський університет з Великої Британії на пʼяту позицію.
Гарвард, цей рік знову опустився ще на одну сходинку – з пʼятої на шосту. Тоді як у 2024 він обіймав третю позицію. Водночас Китайський університет Цінхуа піднявся на 11 місце, обігнавши швейцарський ETH Zurich. Азія вперше випереджає континентальну Європу. Національний університет Сінгапуру (NUS) увійшов до топ-15. Три азійські університети вперше увійшли до топ-15.
Список найкращих університетів світу включає 2297 закладів зі 118 країн і територій.
Раніше OBOZ.UA розповідав, у 2025 році найкращим українським вишем за версією World University Rankings став Сумський державний університет, який увійшов до 801-1000 позицій світового рейтингу.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!