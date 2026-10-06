25 українських вишів увійшли до одного з найавторитетніших рейтингів світу: який університет лідирує

25 українських закладів вищої освіти увійшли до престижного світового рейтингу World University Rankings 2027. Найвищу сходинку у списку вишів розділили Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського й Сумський державний університет.

Виші увійшли до 1201–1400 позицій світового рейтингу. Дані опубліковані на сайті Times Higher Education. Рейтинг – один з найвпливовіших у світі джерело даних про успішність закладів вищої освіти. Цьогоріч до нього потрапило на 3 заклади більше, ніж у 2026 році.

Які виші потрапили до списку

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Сумський державний університет

Харківський національний медичний університет

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"

Київський національний університет будівництва та архітектури

Національний університет "Львівська політехніка"

Національний університет "Київський авіаційний інститут"

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Львівський національний університет ім. І. Франка

Харківський національний університет радіоелектроніки

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Український державний університет науки і технологій

Ужгородський національний університет

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Західноукраїнський національний університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Найкращим університетом планети одинадцятий рік поспіль визнаний Оксфордський університет з Великої Британії. Друге місце традиційно посів Массачусетський технологічний інститут, третє – Принстонський університет із США, розділивши його цьогоріч зі Стендфорським університетом, який посунув Кембриджський університет з Великої Британії на пʼяту позицію.

Гарвард, цей рік знову опустився ще на одну сходинку – з пʼятої на шосту. Тоді як у 2024 він обіймав третю позицію. Водночас Китайський університет Цінхуа піднявся на 11 місце, обігнавши швейцарський ETH Zurich. Азія вперше випереджає континентальну Європу. Національний університет Сінгапуру (NUS) увійшов до топ-15. Три азійські університети вперше увійшли до топ-15.

Список найкращих університетів світу включає 2297 закладів зі 118 країн і територій.

Раніше OBOZ.UA розповідав, у 2025 році найкращим українським вишем за версією World University Rankings став Сумський державний університет, який увійшов до 801-1000 позицій світового рейтингу.