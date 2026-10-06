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25 українських вишів увійшли до одного з найавторитетніших рейтингів світу: який університет лідирує

Ольга Випирайленко

Ілюстративне зображення. Які...

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25 українських закладів вищої освіти увійшли до престижного світового рейтингу World University Rankings 2027. Найвищу сходинку у списку вишів розділили Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського й Сумський державний університет.

Виші увійшли до 1201–1400 позицій світового рейтингу. Дані опубліковані на сайті Times Higher Education. Рейтинг – один з найвпливовіших у світі джерело даних про успішність закладів вищої освіти. Цьогоріч до нього потрапило на 3 заклади більше, ніж у 2026 році.

Які виші потрапили до списку

  • Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського
  • Сумський державний університет
  • Харківський національний медичний університет
  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"
  • Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут"
  • Київський національний університет будівництва та архітектури
  • Національний університет "Львівська політехніка"
  • Національний університет "Київський авіаційний інститут"
  • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
  • Львівський національний університет ім. І. Франка
  • Харківський національний університет радіоелектроніки
  • Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
  • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
  • Український державний університет науки і технологій
  • Ужгородський національний університет
  • Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Західноукраїнський національний університет
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Найкращим університетом планети одинадцятий рік поспіль визнаний Оксфордський університет з Великої Британії. Друге місце традиційно посів Массачусетський технологічний інститут, третє – Принстонський університет із США, розділивши його цьогоріч зі Стендфорським університетом, який посунув Кембриджський університет з Великої Британії на пʼяту позицію.

Гарвард, цей рік знову опустився ще на одну сходинку – з пʼятої на шосту. Тоді як у 2024 він обіймав третю позицію. Водночас Китайський університет Цінхуа піднявся на 11 місце, обігнавши швейцарський ETH Zurich. Азія вперше випереджає континентальну Європу. Національний університет Сінгапуру (NUS) увійшов до топ-15. Три азійські університети вперше увійшли до топ-15.

Список найкращих університетів світу включає 2297 закладів зі 118 країн і територій.

Раніше OBOZ.UA розповідав, у 2025 році найкращим українським вишем за версією World University Rankings став Сумський державний університет, який увійшов до 801-1000 позицій світового рейтингу.

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