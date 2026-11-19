5 українських слів, значення яких мало хто знає

Називати українську мову лексично бідною можна тільки від поганого її знання. Довести це вирішив блогер і музикант Рамі Аль Шаєр.

У своєму TikTok він поділився п’ятьма маловживаними, але дуже колоритними і влучними словами, які варто додати до свого активного словникового запасу. Деякі просто красиво звучать, а деякі можуть легко замінити цілу фразу.

Шатня

Тлумачення слова "шатня". Джерело: Скриншот

Блогер вказав, що так називають гардероб, однак словники частіше тлумачать цей іменник як синонім до "роздягальня". В будь-якому разі, це місце, де висять шати – тобто одяг. Найчастіше цим словом називають не геть усякий, а красивий, багатий, святковий одяг. Звідси ж прикметник "ошатний" – гарно вбраний. "Що цікаво, у розмовній лексиці гардеробників називали шатниками. Дуже гарно і логічно", – додав Аль Шаєр.

Надіб’я

Тлумачення слова "надіб'я". Джерело: Скриншот

"Наступне рідковживане українське слово – надіб'я, тобто інвентар, спорядження. А ще це може бути господарським майном, приладдям тощо", – пояснив блогер. Простіше кажучи, це все те потрібне, що в господарстві надбали.

Обіруч

Тлумачення слова "обіруч". Джерело: Скриншот

Цим прислівником описують ситуацію, коли ми хапаємо щось одночасно обома руками. Наприклад, обіруч можна вхопити м’яча. "От обожнюю українську за те, що замість трьох слів "одночасно обома руками" можна використати всього одне", – сказав блогер.

Знебачки

Тлумачення слова "знебачки". Джерело: Скриншот

Це слово є синонімом до "несподівано", "зненацька", "без попередження". "Коцюбинський полюбляв це слово, і ми полюбимо", – пояснив Аль Шаєр, де знайшов цей колоритний прислівник.

Лелітки

Тлумачення слова "лелітка". Джерело: Скриншот

Це слово блогер своїм підписникам не пояснив. Однак воно стало справжньою подією Радіодиктанту національної єдності у 2025 році. Його тоді вжила авторка тексту, письменниця Євгенія Кузнецова. У своєму есеї "Треба жити!" вона радила "купувати сукні з лелітками". Так українською мовою називають круглі блискітки, які нашиваються на тканину. Вам вони можуть бути більше знайомі за французьким словом "паєтки". Однак ми маємо свій питомо український аналог.

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