60% займаються з репетиторами, а лише 38% вірять у результат: випускники назвали головні проблеми НМТ

Понад половина одинадцятикласників готуються до НМТ із репетиторами, 82% учасників тестування скаржаться на надмірне навантаження і лише 38% впевнені, що їхній бал відобразить реальний рівень знань. Такі дані наводить дослідження KSE Institute, присвячене суспільній довірі до Національного мультипредметного тесту.

Про результати дослідження пише портал "Освіторія". Згідно з його результатами, більшість українців підтримує НМТ як механізм вступу – таку відповідь дав 51% дорослого населення. А серед обізнаних про тест цей показник зростає до 65%. Суспільна довіра спирається насамперед на три речі: 72% обізнаних вважають, що НМТ забезпечує рівні умови вступу, 69% переконані, що він знижує корупційні ризики, 71% – що дає змогу відібрати найбільш гідних абітурієнтів.

Українці в цілому довіряють... Джерело: osvitoria.media Розгорнути

Однак довіра до процедури і довіра до результату – різні речі. Із другим результати вийшли менш оптимістичними. Лише 38% одинадцятикласників висловили переконання, що їхній бал точно відображатиме рівень знань. Серед першокурсників, для яких НМТ позаду, таких виявилось трохи більше – 41%.

Окремою проблемою виявилося фізичне та психологічне навантаження, яке спричиняє тест – його абітурієнти складають за один день. Хоча 97% учасників зрозуміли правила, а 89% не мали під час іспиту технічних збоїв, 82% поскаржились, що відчували втому або втрату концентрації на екзаменаційній сесії. І лише 18% зберегли сили на весь тест. Зв'язок між браком часу і невірою у свій результат прямий: серед тих, кому часу не вистачило, лише 14% вважають отриманий бал справедливим відображенням знань. Проти 49% серед тих, кому часу вистачило.

Серед учнів немає консенсусу і щодо формату тестування. 57% одинадцятикласників підтримують проведення тесту в різні дні, але позиція суттєво різниться залежно від місця проживання. У прифронтових селах і селищах лише 41% хочуть різних днів, а 45% воліють вкластися в один день – очевидно, через логістичні труднощі з повторною поїздкою до пункту тестування.

Школярі вважають, що шкільно... Джерело: osvitoria.media Розгорнути

Щодо підготовки – 68% учнів використовують для цього онлайн-ресурси самостійно, 60% займаються з репетиторами, 57% готуються на уроках у школі. При цьому лише 52% вважають, що школа здатна підготувати до результату 180 балів і вище без додаткових занять, а 44% шкільної підготовки вважають недостатньою.

Цікавий нюанс виявився в питанні репетиторства і впевненості в результаті. У містах платна підготовка не додає впевненості – 40% без репетитора почуваються впевнено проти 34% із репетитором. У селах і селищах – навпаки: 32% без платної підготовки проти 47% серед тих, хто займається додатково. Дослідники припускають, що в місті репетитор – спосіб не відстати від однокласників, а в селі – реальна перевага.

Що стосується учителів, то вони загалом приймають НМТ як механізм вступу, але як інструмент вимірювання знань більше довіряють попередньому формату – ЗНО. Серед педагогів 75% оцінюють НМТ як хороший інструмент, однак 71% вважають, що ЗНО вимірювало знання краще, і лише 5% переконані, що НМТ робить це краще за попередника. Водночас 82% учителів помічають, що учні втрачають інтерес до предметів, які не входять до НМТ. А 33% повідомили, що змінили підходи до викладання саме через вступний тест.

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