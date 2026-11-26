6+1=12: перемістіть всього один сірник, щоб рівняння стало правильним

Хочете випробувати свою кмітливість? У цьому завжди допоможуть головоломки на виправлення помилки у рівнянні, викладеному із сірників. Дивіться зображення нижче.

Перед вами приклад 6 + 1 = 12. З першого погляду зрозуміло, що він неправильний. Ваша задача – зрозуміти, який із 19 сірників, використаних у цьому рівнянні, потрібно пересунути, щоби помилка зникла. І так, перекласти тут можна тільки однин сірник.

Щоб зробити це рівняння прав... Джерело: quiz.3o9.in Розгорнути

Такі завдання допомагають тренувати вміння знаходити рішення та розвивати розумові здібності. Крім того, вони заохочують до нестандартного мислення, адже вимагають розглянути різні варіанти. Щоб упоратися із завданням, скористайтеся логікою та уважністю: визначте, як найкраще переставити сірник, аби отримати правильне рівняння.

Зазвичай в таких головоломках трансформувати будь-які цифри і знаки, окрім знаку дорівнює. Підказка до цього завдання полягає в тому, що перекласти сірник потрібно саме у цифрі – всі знаки тут мають лишатись незмінними. Тому подумайте ще раз як слід і придумайте свою версію відповіді, перш ніж переходити до пояснення розв’язку.

А для того, щоб зробити це рівняння правильним, вам потрібно трансформувати доданки. Заберіть один сірник із цифри 6, перетворивши її на 5, і додати його до цифри 1, щоб утворити 7. Тоді приклад набуде вигляду 5 + 7 = 12, а цей запис помилки уже не містить, у ньому все сходиться.

Відповідь на головоломку. Джерело: quiz.3o9.in

Раніше OBOZ.UA публікував складну головоломку, в якій потрібно було придумати, як із 9 сірників зробити шість квадратів.