"А чому без сала? На вогні вона згорить!" Школяр спробував "запекти" картоплю просто на уроці й підкорив мережу

Школяр спробував "запекти" картоплю просто під час уроку, використавши відео з вогнем у каміні, і розсмішив користувачів мережі. Кумедний момент опублікувала вчителька, яка веде блог під ніком @lili_a_pol.

Вона опублікувала коротке відео у Threads і розповіла, як звичайне наукове завдання перетворилося на імпровізоване кулінарне шоу. Учителька принесла на урок картоплину, щоб провести якісну реакцію на крохмаль. Однак варто було їй лише на хвилину відвернутися, як один з учнів увімкнув на смартфоні відео з палаючим каміном і поклав картоплю просто на екран – так, ніби зібрався її запікати. "За такі моменти я й люблю свою роботу в школі", – підписала ролик педагог.

Відео викликало хвилю жартівливих коментарів. Найбільше користувачі розвинули тему сала: радили не забути його наступного разу, загорнути картоплю у фольгу й запікати на вугіллі. Дехто навіть запропонував зробити з неї "човники".

У коментарях жартували про с... Джерело: Скриншот Розгорнути

Інші ж захоплювалися дитячою креативністю та дякували вчительці за те, що вона не придушує учнівські вигадки, а вміє оцінити їх із гумором. Хтось пожартував, що так сьогодні готують вечерю кияни з електроплитами, а комусь після перегляду і самому захотілося печеної картоплі.

Хтось згадував свої експерименти в школі. Джерело: Скриншот

Згадали в коментарях і шкільні хімічні досліди – зокрема йод та натирання ебонітової палички. Загалом коментатори залишились у захваті від креативності дитини і від того, що вчителька цю креативність лише підтримала.

Коментатори цікавились, чи п... Джерело: Скриншот Розгорнути

Раніше OBOZ.UA публікував відео київського вчителя, в якому він показав справжні думки педагога на уроці.