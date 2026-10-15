"А можна дізнатися графік польоту "Шахедів", щоб спланувати навчання на тиждень?" Освітян та батьків обурила заява Бутенка

Школи повинні планувати формат занять щонайменше на тиждень уперед і завчасно повідомляти про нього батьків. В умовах тривалих та повторюваних повітряних тривог графік роботи закладів освіти має бути передбачуваним для батьків та освітян.

На цьому наголосив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, кожне рішення має враховувати реальні можливості конкретної школи: місткість та облаштування укриттів, наявну інфраструктуру й умови для організації навчання.

Бутенко дав поради школам, я... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Учителі мають розуміти, як організовувати свою роботу на найближчі періоди, а батьки – мати можливість планувати власний день і навчання дитини. Не має бути ситуацій, коли родина приводить дитину до школи, не знаючи, чи відбуватимуться сьогодні очні заняття", – сказав посадовець.

Він зауважив, що безпека дітей і педагогів залишається безумовним пріоритетом, а перебування в укритті є обовʼязковим під час повітряної тривоги будь-якого рівня.

Водночас у коментарях під дописом Освіта.ua українці не погодилися з такими рекомендаціями. Зокрема, вони підкреслювали, що не мають графіка прольотів шахедів або годин обстрілу, тож планувати уроки заздалегідь складно. до того ж, у такий час проводити уроки доволі складно, адже повітряні тривоги не зупиняються.

Яким має бути розклад. Джерело: Скриншот

"А можна графік прильотів на тиждень уперед? Для формування плану уроків".

"А як знати дати і години обстрілів? Хай нададуть інформацію, тоді можна щось планувати".

Скільки уроків на тиждень ма... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Як розуміти? Ми що маємо знати графік польоту шахедів та ракет?"

Українців обурила заява міністра освіти. Джерело: Скриншот

"Не можна уроки провести – тривога за тривогою,а вони... На якій планеті живуть, не з нами. Що ще кому треба від того вчителя, про життя якого ніхто не дбає? Усім вчителі повинні".

Міністр освіти дав поради школам. Джерело: Скриншот

Скільки уроків повинно бути у школярів. Джерело: Скриншот

Українців обурила заява МОН. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що формат роботи кожної школи у Києві під час відсутності електроенергії залежатиме від безпекової ситуації, технічних можливостей і спроможності забезпечити належні умови для дітей та вчителів.