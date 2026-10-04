"А ви в школі вчилися?" Батько другокласника не впорався із простим завданням з математики і нарвався на критику

Тата другокласника Сергія Кохановича розкритикували через завдання з математика. Так, у вправі потрібно було обчислити ланцюжком по колу, проте чоловік не міг зрозуміти, що це означає.

У дописі в Instagram тато школяра поділився, що без допомоги штучного інтелекту йому не вдалося розібратися, як виконувати завдання. Він звернувся до авторів підручників зазначивши, що подібні задачі потрібно пояснювати детальніше, щоб батьки не сиділи вечорами у роздумах про те, як їх вирішувати.

"Обчислити ланцюжком по колу. Як ви думаєте, що означає ланцюжком по колу? Логічно, напрошується думка, що потрібно розв'язувати починати так, і йти ланцюжком по колу. Як ми могли зрозуміти це без чату GPT? Також незрозуміло. Ну як можна з цих чотирьох слів обчисли ланцюжком по колу? Можна зрозуміти, що потрібно кожен наступний вираз починати з відповіді попереднього. Автори книжок, будь ласка, формулюйте свою думку так, щоб батьки не сиділи пів вечора і не думали, що ж треба зробити в цій задачі. Якщо я не можу це зрозуміти в 30 років, то як дитина може це зрозуміти в свої 7?" – сказав чоловік.

Водночас у коментарях думки користувачів мережі розділилися. Одні дивувалися через те, що чоловік не памʼятає подібних вправ, ніби він не вчився в школі. Крім того, багато хто казав, що такі завдання пояснюють дітям вчителі на уроці, тож вони мають з легкістю вирішувати такі приклади.

"Таке враження, що ви в школу не ходили. Такі приклади були ще з 1991, коли почала викладати в школі (а може і раніше, вже не пам'ятаю). Тільки тоді завдання звучало: "Обчисли кругові приклади" і ще 2 заокруглені стрілочки були".

Українців спантеличив тато другокласника. Джерело: Скриншот

"Це вам ваша дитина повинна була розповісти, бо на уроці розбиралося. Вже не знаєте за що причепитися до школи: кров із пальця висмоктуєте!"

Водночас інші зазначали, що теж не зрозуміли як вирішувати задачу, проте подібні вправи корисні для розвитку мозку.

У мережі дискусія через завд... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Дякую за таке інформативне відео. Я незрозуміла теж це завдання. Коли я була в школі не памʼятаю таких завдань. І взагалі зараз набагато складніша програма шкільна".

"Це вау завдання! Дуже круто розвиває мозок, а ми (батьки) до такого не звикли, наш мозок більш лінійний".

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