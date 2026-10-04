Батькам варто це знати: вчені назвали несподіваний спосіб покращити оцінки підлітка

Підлітковий бунт часто виливається у відмові вчасно лягати спати і, відповідно, погіршенні шкільних оцінок. Науковці запропонували несподіване розв’язання цієї проблеми – гроші.

Як пише Mail Online, команда дослідників з Піттсбурзького університету з'ясували, що невелика грошова винагорода за сон тривалістю щонайменше сім годин щоночі здатна суттєво покращити як режим відпочинку учнів, так і їхні оцінки. Щоб встановити це, вчені залучили понад 1 100 підлітків, середній вік яких становив 19 років.

Учасників розділили на дві групи – одним за повноцінний сон виплачувати грошовий бонус у розмірі близько 5 доларів. Винагороду вони отримували щоразу, коли їм вдавалося проспати принаймні сім годин у будній день. Друга група була контрольною. За місяць, який тривало дослідження, ті учні, яким пропонували гроші, спали в середньому на 19 хвилин довше щоночі.

Упродовж місячного експериме... Джерело: Journal of Political Economy Розгорнути

Результати наукової праці були опубліковані в журналі Journal of Political Economy. Дослідження показало, що додатковий час сну у підлітків з’явився за рахунок того, що вони раніше вкладались у ліжко, а не пізніше вставали вранці.

Одночасно із тривалішим відпочинком підлітки продемонстрували помітний прогрес у навчанні. За американською чотирибальною шкалою GPA (де 4,0 відповідає найвищому балу), їхні академічні результати зросли приблизно на 0,08 бала.

Деякі з позитивних зрушень зберігалися навіть після завершення виплат. Учасники продовжували спати трохи довше ще протягом кількох тижнів.

Провідний автор дослідження Осеа Джунтелла розповів виданню The Conversation: "Наше дослідження доводить, що миттєва фінансова винагорода допомагає учням досягти мети в сім годин сну, і цей ефект триває ще до місяця після припинення грошових заохочень".

До початку експерименту середній показник тривалості сну підлітків становив лише 6,6 години на добу. Половина з них регулярно не лягала спати раніше першої години ночі.

Учасники експерименту, які отримували гроші за кожен повноцінний відпочинок, досягали позначки у сім годин сну на 26% частіше, ніж ті, кому фінансової винагороди не пропонували. При цьому всі інші методи впливу, як-от нагадування про необхідність лягати спати чи ранковий аналіз режиму, практично не мали жодного ефекту.

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