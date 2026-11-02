"Червона калина" у виконанні грузинських школярів підкорила мережу: вірусне відео

У соціальній мережі TikTok завіруслося відео з грузинськими школярами, які виконували українську пісню "Червона калина". Діти з запалом співали композицію, таким чином підтримавши Україну. Дехто з них навіть приклав руку до серця, нібито співаючи гімн.

Допис зібрав понад 150 тисяч переглядів та майже 30 тисяч вподобайок. Українці висловлювали слова вдячності грузинському народу, а особливо маленьким школярам за таку підтримку. Долучилися до коментарів і військові, які зазначили, що це додає їм наснаги у боротьбі з ворогом.

"Щиро вам дякую я плачу і це вперше за багато часу сльози радості".

Мережу вразили грузинські школярі. Джерело: Скриншот

"Дякуємо вам за підтримку, довели до сліз, так приємно!"

Грузинські школярі заспівали... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Сльози на очах, мороз по шкірі, серце щимить... Дуже дякую вам за вашу позицію щодо України. Слава Україні, Слава Сакартвело".

Грузинські школярі, які засп... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, мережу вразило виконання української народної колискової "Ой ходить сон коло вікон", яку заспівали американські школярі. Більшість дітей не українці і ніколи не були в Україні. Вчителька попросила надиктувати аудіо, щоб школярі вивчили правильну вимову. За її словами, їм це було непросто, але вони старались. Допис став вірусним і зібрав понад 650 тисяч переглядів та 42 тисячі вподобайок.

Користувачі мережі підкреслювали, що якщо не знати нічого про школярів, то можна подумати, що це українські діти. Дехто зазначав, що у них вимова краща, ніж в українців, а інші писали, що не могли стримати сліз.

Також OBOZ.UA ділився, що вчителька одеського ліцею продовжила вести онлайн-заняття у розтрощеному класі після повітряної атаки. Так, у приміщенні були вибиті двері, на яких можна розгледіти надпис "2-В", а також на партах та підлозі розкидані рештки стін після удару.

Відео зібрало майже півмільйона переглядів та понад 25 тисяч вподобайок. У коментарях користувачі мережі захоплювалися героїчністю педагогині, яка попри такі обставини, провела урок дітям.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українка віддала двох доньок до школи в Каталонії і назвала факти, які її здивували.