Чому 4-1=6? Виправте рівняння, пересунувши один сірник

Головоломки із сірниками – чудовий спосіб перевірити уважність, логічне мислення та кмітливість. На перший погляд, такі завдання здаються простими, однак іноді для пошуку правильного рішення доводиться поглянути на звичні речі під іншим кутом. Дивіться зображення нижче.

Цього разу пропонуємо розв'язати цікаву математичну загадку, в якій потрібно виправити неправильне рівняння, пересунувши лише один сірник. На виконання завдання відводиться всього 20 секунд.

Головоломки із сірниками. Джерело: quiz.3o9.in

Перед вами рівняння 4-1=6, складене із сірників.

Ваше завдання – перемістити один сірник так, щоб рівність стала правильною. При цьому прибирати сірники зовсім або пересувати кілька одночасно не дозволяється.

Спробуйте знайти рішення самостійно, перш ніж читати пояснення нижче.

Подібні завдання допомагають тренувати уважність, просторове мислення та вміння знаходити нестандартні рішення. А регулярне розв'язування логічних загадок може стати цікавою інтелектуальною розвагою для людей різного віку.

Правильна відповідь

Щоб виправити рівняння, потрібно забрати один сірник із цифри 6 та перенести його до знака мінус.

Для цього приберіть нижній лівий вертикальний сірник із шістки. Після такої зміни вона перетвориться на цифру 5. Тепер розташуйте забраний сірник вертикально посередині знака мінус, перетворивши його на плюс.

У результаті отримаємо правильну рівність:

4+1=5

Правильна відповідь. Джерело: quiz.3o9.in

Таким чином, для розв'язання головоломки достатньо лише одного руху.

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно було зробити з п’яти квадратів чотири, пересунувши лише два сірники.