Чому діти не хочуть йти у садок після вдалої адаптації: експертка назвала шість причин і дала поради батькам

Дитина, яка, здавалось, уже звикла ходити в дитячий садок, може раптово почати плакати і відмовлятися виходити з дому. Молодих батьків це може спантеличити, адже складно повірити, що вдала адаптація може дати відкат.

Однак причиною такої поведінки можуть бути накопичена втома, тривога через розлуку або те, що малюк все ще перебуває у стадії звикання до нового розпорядку. Чому це відбувається і що з цим робити, розповіла лікарка та мама чотирьох дітей Людмила Панчук у дописі на своїй сторінці у Facebook.

За словами авторки, на початку відвідування садка дитину захоплюють нові враження. Однак за тиждень-два вона усвідомлює, що це не тимчасова пригода, а щоденна частина життя, яка передбачає регулярну розлуку з батьками. Саме тоді можуть з'явитися сльози, хоча спочатку малюк охоче біг до групи.

Чому в дитини трапляється відкат у дитячому садку

Усвідомивши, що садок – не т... Джерело: Pexels Розгорнути

Людмила Панчук назвала шість поширених причин, через які дитина може знову почати важко переживати ранкові прощання.

Минув ефект новизни. Перші дні в садку сприймаються як пригода: навколо багато незнайомого, цікавого, можна гратися з новими іграшками та знайомитися з дітьми. Але згодом стає зрозуміло, що відвідувати заклад доведеться щодня, а мама чи тато щоразу йтимуть. Усвідомлення цього може викликати протест і небажання залишатися в групі. Накопичилася втома. Новий режим, ранні підйоми, шум, велика кількість дітей і необхідність дотримуватися правил потребують від малюка чимало сил. Дитині також доводиться стримувати емоції та звикати до незнайомого середовища. Спочатку цікавість допомагає впоратися з навантаженням, але через тиждень-два втома може датися взнаки. Посилилася тривога через розлуку. Сепараційна тривога не обов'язково слабшає поступово – це може відбуватися хвилями. Після періоду, коли дитина спокійно залишалася в садку, може настати складніший етап із плачем і протестами. Такі коливання під час адаптації цілком можливі. Вплинули вихідні. Після двох днів удома з батьками повернення до звичного розпорядку в понеділок може даватися особливо важко. Дитина знову звикає до думки, що доведеться розлучитися з мамою чи татом, тому після вихідних ранкові сльози трапляються частіше. Починається хвороба. Уже на другому-третьому тижні відвідування садка дитина може захворіти. Ще до появи температури вона іноді стає млявою, плаксивою та менш охоче погоджується кудись іти. Тому варто звертати увагу не лише на поведінку, а й на загальне самопочуття малюка. У садку щось сталося. Не можна виключати й конкретних неприємних ситуацій: конфлікту з іншою дитиною, непорозуміння з вихователем, страху перед туалетом, денним сном чи їжею. На самопочуття також можуть вплинути зміна вихователя або перехід до іншої групи. Тому важливо з'ясувати, що відбувається з дитиною протягом дня.

Що робити для полегшення адаптації

Батькам важливо реагувати на... Джерело: Unsplash Розгорнути

Насамперед варто спробувати з'ясувати причину небажання йти до садка. Для цього краще ставити дитині конкретні запитання, а не одразу припускати, що хтось її образив. Наприклад, можна поцікавитися, з ким вона сьогодні гралася, що було найвеселішим або найсумнішим, що їла і чи спала вдень. Також можна запитати, що вона робить, коли хоче в туалет. При цьому формулювати запитання в дусі: "Тебе хтось образив?" не варто, малюк може відповісти "так", бо це просто зручно.

Ще один спосіб дізнатися про переживання малюка – пограти з ним у дитячий садок за допомогою звичних для неї ляльок чи іграшок. Наприклад, розіграти історію про ведмедика, який іде до групи, знайомиться з іншими звірятами, обідає та лягає спати. Через гру дитині іноді легше показати або розповісти про те, що її непокоїть.

Важливо також поговорити з вихователем і поцікавитися, як малюк поводиться після прощання з батьками: чи швидко заспокоюється, чи грається з іншими дітьми, чи їсть і спить. Іноді виявляється, що дитина плаче лише кілька хвилин після того, як мама виходить із групи, а потім спокійно проводить там решту дня.

Для полегшення ранкових прощань варто запровадити короткий і незмінний ритуал. Це можуть бути обійми, поцілунок і звична фраза на кшталт: "Я тебе люблю. Я прийду після сну і полуденку". Після цього потрібно попрощатися та йти, не повертаючись ще на хвилинку. Повторні прощання можуть лише продовжувати тривогу.

Водночас не варто непомітно зникати з групи, поки дитина відволіклася. Завжди потрібно попрощатися й пояснити, що батьки повернуться. Інакше малюк може почати боятися, що мама чи тато зникнуть будь-якої миті.

Не менш важливо зберігати спокій і впевненість. Діти добре відчувають емоційний стан дорослих, тому вагання та сльози батьків біля дверей групи можуть посилювати їхню тривогу. Переживання цілком природні, але краще давати їм волю вже після прощання з дитиною.

Допомогти може й передбачуваність. Варто заздалегідь розповідати малюкові, що на нього чекає протягом дня: спочатку садок, де будуть ігри, їжа та денний сон, а після цього мама чи тато прийдуть і разом із ним підуть гуляти. Так дитині легше зрозуміти послідовність подій і чекати на повернення батьків.

Для відчуття безпеки можна дати із собою улюблену невелику іграшку, хустинку із запахом мами або фотографію родини, яку можна покласти в шафку. Такий перехідний предмет нагадуватиме про дім і допомагатиме легше переживати розлуку.

Після садка дитині потрібні спокій і додаткова увага. Корисно організувати неквапливе повернення додому з перекусом та обіймами, а також щодня знаходити 10-15 хвилин, щоб побути разом без інших справ і відволікань. На цей період бажано раніше вкладати малюка спати і не перевантажувати вечори та вихідні насиченими планами.

Якщо є така можливість, на один-два тижні можна скоротити час перебування в садку – наприклад, забирати дитину після обіду. Коли вона знову почуватиметься впевненіше, тривалість перебування можна поступово збільшувати.

Водночас не варто соромити малюка за сльози словами "Ти вже великий, а плачеш", лякати тим, що батьки підуть без нього, або обіцяти купити іграшку за відвідування садка. Не слід і залишати дитину вдома після кожного ранкового протесту, якщо для цього немає реальних причин: так може закріпитися зв'язок між плачем і можливістю не йти до групи. Також краще не обговорювати при малюкові, що садок поганий або що батьки, можливо, помилилися з рішенням віддати його туди.

Окрему увагу потрібно звернути на тривожні ознаки. Якщо дитина категорично боїться конкретної людини, місця чи ситуації, з'явилися синці або травми без зрозумілих пояснень, нічні жахи, енурез після тривалого періоду без нього чи помітний регрес у мовленні, варто з'ясувати причину разом із вихователем і звернутися до фахівців. Приводом для консультації з педіатром або дитячим психологом також можуть бути регулярні скарги на біль у животі чи голові перед садком, відмова від їжі та сну, тривога, яка не слабшає протягом трьох-чотирьох тижнів, або плач упродовж усього дня, а не лише під час прощання.

Людмила Панчук наголошує, що адаптація до дитячого садка не завжди відбувається поступово й без труднощів. Після вдалого початку можуть настати складніші дні, але це не означає, що попередні зусилля були марними. У такий період дитині особливо потрібні спокій, підтримка та впевненість батьків.

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