Чому діти торкаються обличчя батьків під час розмови: учені назвали несподівану причину

Дитина розповідає про шкільний день, говорить швидко, перестрибує з думки на думку, і раптом її долоня торкається вашої щоки, брови чи підборіддя. Ви відводите її руку, але за кілька секунд вона знову опиняється на вашому обличчі.

Батькам зазвичай легко списати цей жест на звичайну дитячу непосидючість чи пустощі. Проте фізичний контакт під час спілкування – це важлива частина людської взаємодії, особливо в дитинстві, коли слова ще не завжди можуть висловити всі потреби. Звісно, не існує універсального трактування, що саме означає такий жест. Втім, дослідження у сфері дитячого розвитку дають кілька цікавих пояснень, чому малеча так прагне доторкнутися до батьків під час розмови. Видання Times of India зібрало основні факти.

Розмова і дотик – це єдиний процес

Для маленької дитини комунікація рідко обмежується лише словами. Вона може спиратися на вас, тримати за руку або крутити ваше волосся.

Огляд наукових праць про соціальний дотик та розвиток людини показує, що фізичний контакт безпосередньо залучений у формування прив'язаності, соціальне навчання та емоційну регуляцію. Це особливо критично в ранньому віці, коли мозок і стосунки дитини розвиваються найінтенсивнішими темпами. Тож доторкаючись до вашого обличчя, малюк просто намагається фізично втримати зв'язок із тим, з ним спілкується.

Торкаючись вашого обличчя, д... Джерело: Pexels Розгорнути

Чому саме обличчя настільки важливе

Обличчя дорослого – головне джерело соціальної інформації для дитини. За ним вона зчитує реакції: чи мама усміхається, чи тато роздратований, чи її взагалі слухають.

У дослідженні, опублікованому в журналі Cognitive Development, науковці спостерігали за 39 матерями та їхніми дітьми віком від 4 до 6 років. З'ясувалося, що частіший материнський дотик пов'язаний із тим, наскільки сильно дитина орієнтується на соціальні сигнали, зокрема на обличчя. Хоча вчені вивчали саме доторки батьків до дітей, це свідчить про головне: тактильний досвід допомагає дитині залишатися "налаштованою" на співрозмовника.

Це також може бути тихою спробою перевірити: "Ти все ще зі мною?". Коли ви готуєте вечерю чи дивитеся в телефон, а дитина торкається вашої щоки – це свій спосіб утримати вашу увагу без слів "подивися на мене".

Інколи це спосіб відчути безпеку та виявити ніжність

Фізичний контакт із близькою людиною дарує відчуття захищеності. В одному з експериментів за участю 138 пар батьків і дітей досліджували вплив короткого дотику до плеча. Виявилося, що такий знак підтримки знижує тривожність дитини перед соціальними загрозами, а серед більш тривожних дітей – підвищує рівень довіри. Природно, що в моменти втоми чи збудження діти інстинктивно шукають такого ж захисту, самі торкаючись батьків.

Звісно, пояснення може бути й значно простішим – це звичайний вияв любові. Огляди досліджень щодо ніжних дотиків підтверджують їхній зв'язок із формуванням міцної прив'язаності та гармонійною взаємодією між батьками й дитиною, що навіть зачіпає окситоцинову систему організму. Дотик до щоки чи ігри з волоссям можуть бути просто вашим власним маленьким ритуалом близькості.

Дотики - це ще й спосіб керу... Джерело: Pexels Розгорнути

І інколи дитині можуть просто подобатись відчуття

Батькам властиво шукати глибокий підтекст там, де його немає. Малюк може торкатися вашого носа просто тому, що це кумедно, або йому подобається м'якість шкіри чи текстура брів. Через відчуття діти пізнають світ, і якщо тато сміється від дотику до носа – це ще й перетворюється на веселу гру.

Щоб зрозуміти причину, зважайте на контекст:

під час ніжної розмови – це прагнення близькості;

коли ви відволіклися – спроба повернути увагу;

якщо дитина стривожена чи стомлена – пошук заспокоєння;

якщо це відбувається постійно та з усіма – сенсорна цікавість або звичка.

Як реагувати батькам

Якщо дотик ніжний і не викликає у вас дискомфорту, зупиняти дитину не потрібно. Краще зверніть увагу на ситуацію довкола: чи намагається вона повідомити щось важливе, чи ви в цей момент у телефоні, у якому вона настрої?

Водночас важливо м'яко вибудовувати особисті кордони. Якщо дитина тисне на очі чи боляче смикає за губи, варто спокійно сказати: "Я знаю, що ти хочеш торкнутися мого обличчя, але роби це ніжно" або "Краще візьми мене за руку". Так малюк засвоїть дві речі: теплі почуття вітаються, але тіло кожної людини має власні межі.

Не варто шукати єдино правильну психологічну розгадку. Якщо дитина м'яко тягнеться до вашої щоки, сміється та шукає контакту – це перш за все свідчить про те, що поруч із вами вона почувається в повній безпеці.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що стоїть за дитячою любов’ю натискати кнопки в ліфті.