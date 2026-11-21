Чому мінус на мінус дає плюс? Українці заплуталися у поясненні простого шкільного правила

Всі ми зі школи знаємо математичне правило: мінус помножений на мінус дає плюс. Але чи зможете ви пояснити дитині, чому це саме так?

Із таким питанням звернувся до користувачів Threads репетитор і тато 5 дітей на ім’я Олег. "Задача для дорослих. Тридцять секунд. Чому мінус на мінус дає плюс? Правило пам'ятають усі. А пояснити його дитині одним реченням, без "так домовились математики", виходить не в кожного", – написав він.

Репетитор спитав своїх підпи... Джерело: Скриншот Розгорнути

У коментарях користувачі запропонували кілька способів пояснити математичне правило дитині. Частина з них вдалася до побутових прикладів, інші – до аналогій із рухом, напрямками та навіть стосунками між людьми.

Зокрема, один із користувачів спробував пояснити правило через подвійне заперечення: "Я не (-) забороняю (-) тобі дивитися мультики = Я дозволяю (+) тобі дивитися мультики". Однак інший учасник обговорення зауважив, що така логіка не завжди працює в реальному житті: відсутність заборони ще не означає дозволу. Ба більше, у різних мовах подвійне заперечення працює по-різному. Натомість запропонували зрозумілішу аналогію з грошима: списати борг – означає додати кошти.

Лінгвістичне пояснення не сп... Джерело: Скриншот Розгорнути

Інший коментатор пояснив правило через зміну напрямку. За його словами, множення на мінус одиницю розвертає напрямок на протилежний. Якщо число 3 помножити на -1, отримаємо -3. А якщо -3 ще раз помножити на -1, результатом знову буде 3. Для наочності можна показати це дитині на числовій прямій: спочатку стати на позначку 3, повернутися до -3, а потім розвернутися ще раз і повернутися до 3.

Пояснення з напрямком на чис... Джерело: Скриншот Розгорнути

Ще один учасник дискусії припустив, що математики запозичили правило подвійного заперечення в мовознавців. Проте йому нагадали, що правило знаків сформулювали задовго до сучасних мовознавчих пояснень. Зокрема, автор допису нагадав, що індійський математик Брахмагупта описав його ще 628 року, використовуючи поняття боргів і майна. А подвійне заперечення в мові не завжди означає ствердження: наприклад, фраза "я нічого не бачив" не перетворюється на твердження, що людина щось бачила.

Також користувачі пропонували пояснювати правило через геометрію. Один із них звернув увагу на те, що площа прямокутника в третьому квадранті координатної площини все одно має додатне значення. У відповідь йому зауважили, що площу обчислюють за абсолютними значеннями довжин сторін, тож цей приклад уже спирається на правило знаків, яке потрібно пояснити.

Навіть маленькі діти добре р... Джерело: Скриншот Розгорнути

Чимало коментаторів обрали аналогію з боргами. Наприклад, одна користувачка описала ситуацію, коли людина позичила 50 гривень і таким чином утворилася нестача цієї суми. Коли гроші повертають, нестача зникає, а фінансовий стан поліпшується на 50 гривень. Автор посту уточнив, що цей приклад пояснює, чому мінус на мінус дає плюс: прибрати нестачу означає отримати додатне значення. А множення двох від’ємних чисел працює за тією самою логікою, лише йдеться про кілька однакових боргів.

Ще одна коментаторка запропонувала запам'ятовувати правило через асоціації з друзями та ворогами: друг друга – теж друг, ворог друга – ворог, а ворог ворога – друг. Інший спосіб пояснення стосувався боргів: якщо людина винна гроші двом людям, її загальний борг збільшується.

Концепція "ворог мого ворога... Джерело: Скриншот Розгорнути

Окрему аналогію користувачі побудували на прикладі руху до певної цілі. Якщо людина йде вперед обличчям до пункту призначення, вона наближається до нього. Якщо рухається назад, але обличчям до цілі, то віддаляється. А от коли відступає спиною до пункту призначення, але обличчям у протилежний бік, вона все одно наближається до нього. Так, поєднання двох протилежних напрямків дає рух у потрібний бік.

Напрямок руху – ще один дово... Джерело: Скриншот Розгорнути

Чому мінус на мінус дає плюс

Дійсно, найпростіше пояснити це правило на прикладі боргів. Уявімо, що людина має борг у 3 гривні. У математиці його можна позначити числом -3. Якщо таких боргів два, загальна сума становитиме -6, адже (-2) х 3 = -6.

А тепер уявімо, що ці два борги потрібно скасувати. Скасування кожного боргу означає, що людина більше не винна 3 гривні, тобто її фінансовий стан поліпшується на цю суму. Отже, скасувати два борги по 3 гривні – це отримати плюс 6 гривень. Саме тому (-2) х (-3) = 6.

Тобто множення на від’ємне число змінює знак результату на протилежний. Якщо змінити знак двічі, він повертається до початкового. Тому добуток двох від’ємних чисел завжди додатний.

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