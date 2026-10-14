Чому перший місяць будь-якого гуртка в Іспанії коштує вдвічі дорожче? Українка розкрила цікавий факт

В Іспанії батькам доводиться платити подвійні суми за перший місяць будь-якого гуртка для дітей. Це називається matrícula – разовий вступний внесок при реєстрації до приватних чи напівприватних закладів позашкільної освіти. Наприклад, дитячий гурток, басейн, спортзал або мовні курси.

Про це в дописі в Instagram розповіла українська мама двох дівчаток, яка проживає в Іспанії, Вероніка Маруженко. За її словами, сума внеску найчастіше дорівнює вартості цілого місяця занять.

Скільки коштує перший місяць гуртка в Іспанії

Жінка зазначає, що інколи на курсах за ці кошти можуть видавати підручники, у басейні брендовану шапочку чи рюкзак, у спортзалі – стартовий набір. Але зазвичай, це плата за реєстрацію.

"Ти сплачуєш за те, щоб тебе взагалі внесли в систему й забронювали місце. Жодних фізичних речей натомість. Для іспанців це абсолютно базово, а для нас – м’яко кажучи, незвично", – додає вона.

Якщо ж діти ходять на кілька гуртків, то це може створити подвійне навантаження на сімейний бюджет. Адже, наприклад, замість трьох щомісячних платежів батькам потрібно віддати шість (три за самі заняття та три внески).

Чому в Іспанії перший місяць... Джерело: Unsplash Розгорнути

Жінка підкреслює, що внесок не завжди повертається, тож якщо дитина передумала через тиждень ходити на заняття, гроші не повернуть. Деякі спортзали та мережеві курси роблять акції "Matrícula GRATIS" (безкоштовна реєстрація), але, за її словами, на дитячі гуртки й секції таких знижок практично не буває.

Маруженко радить спершу запитать яка вартість внеску та скільки становить щомісячна оплата перед тим, як оформлювати договір.

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