"Чому в класі є діти, які підтримують Росію?" Запитання другокласника до мами розділило мережу

Мама школяра з Києва Ольга Тищук розповіла, що її син запитав, чому в його класі є діти, які підтримують Росію. Жінка звернулася до українців за порадою, як правильно пояснити сину чому так відбувається.

Про це Тищук написала у дописі в Threads. Вона також додала, що ці діти малювали прапор Росії, замість українського стягу та казали, що війну почала Україна.

Що робити, якщо діти у школі... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Що мені відповісти сину, який прийшов зі школи і спитав: "Чому у мене в класі є діти, які підтримують Росію?" Семирічки. Малювання прапора Росії на уроці замість прапора України. Казати, що війну почала Україна, а не Росія. Сидіти і говорити, як їм шкода, що росія програє", – поділилася мама другокласника.

Думки українців розділилися. Хтось казав, що дитині потрібно пояснити, що не всі мають свідомих батьків. Адже саме дорослі транслюють подібну позицію, проте чи правильна вона – це вже інше запитання.

Чому школярі можуть підтримувати Росію. Джерело: Скриншот

"Якщо це дитина, то тут питання до батьків, а не до дитини. Вона транслює те, що чує дома".

"Тому що люди різні і можуть мати будь-яку думку. Правильна вона чи ні, це вже інше питання".

У мережі дискусія через школярів у Києві. Джерело: Скриншот

"Бо їх так навчили батьки. Не всім пощастило мати свідомих батьків".

"Пояснити, що кожна людина має свою особисту думку, на що має повне право. А пхати свого носа в життя інших – погана звичка".

В одній зі шкіл Києва діти підтримують Росію. Джерело: Скриншот

Водночас інші вважають, що дітям потрібно пояснювати, чому не можна підтримувати країну-агресора. Крім того, користувачі мережі зазначали, що за подібні висловлювання передбачена кримінальна відповідальність. А хтось казав, що для початку потрібно хоча б повідомити вчителя й адміністрацію закладу, а потім звертатися до поліції.

"Це підхід "ждуна звичайного" нести таку дичину. Бо хто хотів у Росію, то зібрав лахи і переїхав туди. Це не було заборонено, знову ж таки "адін язик", проблем з мовним бар'єром нуль. А сидіти у країні з війною і підтримувати Росію – це навіть не дно, а днище. Дитині треба пояснити за "ждунів, манкуртів" і решту біосміття".

У мережі дискусія через школ... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Спитати хто саме підтримує Росію і написать в чат класу питання, а хто ж там любить з батьків класу Росію?"

"Сказати, що є законні підстави дати їм капцем по голові. А взагалі до директора, щоб розібрались чи батьки тих дітей не співпрацюють з росіянами за два рубля."

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українка поділилася дивною розмовою з учителькою в Іспанії, яка здивувалася чому мама школярки не полетить додому через Росію.