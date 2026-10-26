Чи мають право вимагати від вчителя везти школярів на олімпіаду під час тривоги: розʼяснення юриста

Вчителі можуть відмовитися від супроводження дітей щодо участі в учнівській олімпіаді або турнірному русі. Педагог має право скористатися такою вимогою у разі виникнення виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоровʼя, негайно повідомивши про це керівника.

На цьому зауважила освітня юристка Лілія Орел. За її словами, участь учнів в олімпіадах здійснюється на добровільних засадах, а батьки мають право не погоджуватися на участь дитини в олімпіаді, особливо з міркувань безпеки під час воєнного стану.

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"Під час повітряних тривог, ракетних атак і вибухів учителі також наражаються на небезпеку. Вони не зобов’язані ризикувати власним життям заради проведення олімпіад. Олімпіада – це можливість для розвитку здібностей учнів, а не обов’язок, який потрібно виконувати ціною власної безпеки", – зазначає фахівчиня.

Нагадаємо, у мережі розкритикували Міністерство освіти та науки за проведення шкільних олімпіад під час повітряних тривог. Так, подібні змагання не потрібні ані дітям, ані вчителям, а "здобутки" потрібно показувати чиновникам. Водночас посадовці "пресують" директорів шкіл, а ті в свою чергу тиснуть на вчителів, щоб вони готували дітей до олімпіад. До того ж, все частіше на інтелектуальних змаганнях спостерігається списування.

Для чого проводити олімпіади у воєнний час

Напередодні в мережі виникла дискусія через проведення олімпіад у Києві під час вибухів. На ситуацію звернув увагу вчитель української мови та літератури Юрій Телець (Пеоні), який здивувався, для чого проводити інтелектуальні змагання у такий час.

Більшість користувачів мережі зазначили, що взагалі не розуміють для чого необхідні олімпіади. Зокрема, вони вважають, олімпіадний рух не актуальним. Крім того, нині діти багато часу навчаються в укритті і їм доведеться проводити там час ще й у вихідний.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чи можуть батьки забрати дитину зі шкільного укриття під час повітряної тривоги.