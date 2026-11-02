Чи можна звільнити педагога за дописи в соцмережах: чим завершилася показова справа доцентки з Вінниці, яка принижувала студентів

Педагога, який виконує виховні функції, можуть звільнити за аморальний проступок, несумісний з продовженням цієї роботи. Проте закон не передбачає автоматичного звільнення педагога за кожен некоректний коментар у соціальних мережах, тоді як особиста сторінка викладача не є місцем, де він повністю звільняється від вимог професійної етики.

На цьому зауважила освітня юристка Лілія Орел у дописі в Facebook. Вона підкреслила, що роботодавець не може підміняти правові підстави звільнення власною суб’єктивною оцінкою поведінки працівника. Навіть якщо висловлювання є аморальним, необхідно встановити, чи справді воно унеможливлює подальшу педагогічну діяльність.

Чи можуть звільнити викладач... Розгорнути

"Аморальний проступок може бути вчинений не лише під час роботи, а й у позаробочий час. Тому аргумент "Це моя особиста сторінка, пишу що хочу" не завжди захистить педагога від юридичних наслідків. Однак і позиція керівника "Мені не подобається ваш коментар – ви звільнені" не відповідає вимогам трудового законодавства", – зазначила Орел.

Вона навела у приклад ситуацію з доценткою Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, яку звільнили з посади за аморальну поведінку. Роботодавець розцінив її, як несумісну із продовженням педагогічної діяльності. Так, викладачка на особистій сторінці публікувала відео та фото студентів із висловлюваннями, які керівництво вишу вважало образливими та принизливими. Зокрема, "ярий комуніст і вірний слуга", "комуняка", "не менш зашкварений", молодца-адінакови з лиця".

Жінка не погодилась зі звільненням та звернулася до суду, який ухвалив рішення, що її звільнення незаконне й її мають поновити на посаді.

Чи можуть звільнити педагога... Джерело: Freepik Розгорнути

Освітня юристка пояснює, що суди не заперечували щодо окремих висловлювань викладачки, які були образливими та могли розцінюватися як аморальні. Проте не кожен аморальний проступок є достатньою підставою для звільнення педагога, каже Орел. Роботодавець повинен довести не лише факт відповідної поведінки, а й те, що за своїм характером та наслідками вона несумісна з подальшим виконанням виховних функцій.

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