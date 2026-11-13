Чи можуть звільнити вчителя за незаповнені електронні журнали та недоліки у проведенні уроків: розбір на досвіді школи у Львові

Учителя можуть звільнити під час випробувального строку, якщо роботодавець документально підтвердить його невідповідність займаній посаді, зокрема через недоліки у веденні електронних журналів та проведенні уроків. До такого висновку дійшов суд у Львові.

Про судове рішення та обставини справи розповіла у своєму Telegram-каналі освітня юристка та психологиня Лілія Орел. Вона розібрала справу № 465/8881/23, яку розглядав Франківський районний суд Львова. До нього звернувся тепер уже колишній вчитель інформатики, якого 1 вересня 2023 року прийняли на роботу до ліцею № 51 імені Івана Франка з випробувальним строком на два місяці.

Упродовж вересня та жовтня адміністрація закладу перевіряла роботу педагога: відвідувала його уроки, стежила за веденням електронних журналів і надавала рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. За цей час у роботі педагога зафіксували проблеми з веденням шкільної документації. Зокрема, він несвоєчасно вносив записи до електронних журналів або взагалі не зазначав дати й зміст проведених уроків. Також були відсутні дані про відвідування занять, поточні оцінки, результати практичних робіт і домашні завдання.

Вчитель не просто не виконув... Джерело: skynesher Розгорнути

Зауваження стосувалися й організації навчального процесу. Адміністрація вказувала на відсутність чіткого плану та структури уроків, недостатньо доступне пояснення матеріалу, неврахування вікових особливостей учнів і використання обмеженого набору методів навчання. Крім того, педагог не завжди підбивав підсумки практичних завдань і недостатньо мотивував школярів до навчання.

Серед інших недоліків називали порушення вимог щодо тривалості роботи учнів за комп'ютером, недотримання окремих інструкцій із безпеки життєдіяльності та недостатній контроль за дисципліною під час занять. За твердженням адміністрації, вчитель також не реагував належним чином на зауваження. Він ігнорував рекомендації керівництва, відмовлявся пояснювати виконання посадових обов'язків та ознайомлюватися з окремими наказами керівництва.

Усі ці обставини зафіксували в доповідних записках працівників ліцею та наказах про моніторинг електронних журналів. У суді їх також підтвердили свідки.

26 жовтня 2023 року директор видав наказ про звільнення педагога на підставі пункту 11 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України – через встановлену протягом випробувального строку невідповідність займаній посаді.

Адміністрація школи має бути... Джерело: Pexels Розгорнути

Учитель із таким рішенням не погодився та звернувся до суду. Він вимагав скасувати наказ про звільнення, поновити його на роботі, виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу та компенсувати моральну шкоду. Серед аргументів позивача було й те, що перед звільненням адміністрація не проводила службового розслідування.

Втім, Франківський районний суд Львова став на бік школи і відмовив учителю у задоволенні позову. Вивчивши документи роботодавця, результати перевірок, доповідні записки та показання свідків, суд дійшов висновку, що підстави для звільнення через незадовільні результати випробування були.

Що варто врахувати керівникам шкіл і вчителям

У висновках до розбору справи Лілія Орел звернула увагу на кілька важливих моментів. Передусім вона наголосила, що випробувальний строк – це період перевірки професійної відповідності працівника. Якщо роботодавець встановив, що людина не відповідає роботі, яку виконує, він може припинити трудовий договір із дотриманням передбаченої законом процедури.

Водночас недоліки в роботі мають бути належним чином зафіксовані. "Доповідні записки, результати моніторингу, акти та інші докази мають важливе значення під час розгляду трудового спору", – зазначила юристка.

Вона також наголосила, що ведення електронних журналів – це частина професійних обов'язків учителя, тому систематичні порушення в оформленні документації можуть враховуватися під час оцінювання результатів випробування. Не менш важливою є також якість проведення уроків.

"Організація навчання, оцінювання учнів, дотримання вимог безпеки та виконання посадової інструкції можуть бути предметом оцінювання роботодавцем", – підсумувала висновки справи Орел.

Раніше OBOZ.UA пояснював, чи зобов’язаний учитель виходити на роботу під час шкільних канікул.