Чи вішаєте ви малюнки дитини на холодильник? Психологи пояснили, як це впливає на її самооцінку

Дитина приносить із садочка чи зі школи невмілий малюнок із кривеньким сонечком, собакою на п’яти лапах і чоловічками-паличками, які мають символізувати всю сім’ю. Чи прикріпляєте ви такі роботи до дверцят холодильника?

Психолог Едвард Десі звертає увагу на те, що цей простий домашній жест може давати дитині значно більше, ніж здається на перший погляд. Про деталі розповіло видання Onet Kobieta.

У паризькій квартирі чи на кухні в невеликому провінційному будинку ритуал прикріпляння дитячого малюнка до холодильника може виглядати однаково. Так творчість малюка перестає бути просто тимчасовою розвагою і стає частиною повсякденного життя всієї родини.

Едвард Десі та його колега Річард Раян провели кілька досліджень теорії самодетермінації. Вчені виокремили три базові психологічні потреби людини: у компетентності, автономії та приналежності. Згідно з цією теорією, розміщення дитячого малюнка на видному місці може задовольняти принаймні дві з них. Дитина отримує сигнал, що створила щось важливе для інших, і водночас бачить, що її присутність і старання мають своє місце в родинному житті.

Навколо виставки дитячих мал... Джерело: Lane Oatey Розгорнути

Психолог Мігай Чиксентмігаї та соціолог Юджин Рохберг-Галтон у книжці "The Meaning of Things: Domestic Symbols and the Self" показали, що найцінніші речі в оселі не обов’язково мають найбільшу матеріальну вартість. Часто вони важливі для нас через емоційні спогади, з якими пов’язані. З цього погляду холодильник, обклеєний малюнками, записками та фотографіями, перетворюється на родинну хроніку. До неї всі мимохідь повертаються щодня – хоча б щоразу, коли відчиняють дверцята.

Автори досліджень 2017 року наголошують, що уявлення дитини про себе формується не окремо від реакцій дорослих. Відгуки батьків та інших близьких допомагають їй оцінювати власні можливості. Тож, коли малюнок із дитячої кімнати переміщується на центральне місце в оселі, дитина може сприйняти це як знак того, що її робота важлива для всієї родини.

Дослідження Керол Двек та Елізабет Гандерсон, опубліковане в журналі "Child Development", додає до цього важливий нюанс. Значення має не лише похвала, а й те, як саме дорослі відгукуються про дитячу роботу. Якщо хвалити зусилля та обраний спосіб виконання, а не тільки кінцевий результат, це допомагає розвивати мислення з установкою на зростання – переконання, що здібності можна вдосконалювати завдяки практиці.

З часом малюнків на холодильнику стає дедалі більше. Спочатку там з’являються чоловічки-палички, згодом – перші невпевнено виведені імена, портрети всієї родини, а іноді й перші вдало виконані домашні завдання. Звичайна кухонна поверхня поступово перетворюється на своєрідну шкалу часу, де залишаються сліди дитячих спроб, досягнень і присутності всієї родини.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому так важливо читати і складати пазли з дітьми – це має вражаючий вплив на мозок.