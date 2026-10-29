Чия заслуга перемога дитини на олімпіаді – вчителя чи репетитора? Мережу сколихнула дискусія

Українці влаштували дискусію через перемоги дітей на шкільних олімпіадах. Зокрема, у мережі виникло запитання, чиєю заслугою вважається успіх на інтелектуальних змаганнях: вчителя чи репетитора.

Під дописом у Facebook українці висловили різні припущення. Найбільше вони підтримали думку, що першочергово це тріумф учня, адже деякі з них можуть готуватися до олімпіад і самостійно.

Чиєю заслугою вважається усп... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Перемога на олімпіаді після тривалих занять з репетитором: чия це насамперед заслуга – шкільного вчителя чи приватного викладача? І чи має право шкільний вчитель зараховувати цю перемогу у свої досягнення?" – запитується у повідомленні.

Користувачі мережі підкреслювали, що найбільше зусиль докладають діти, адже наполегливо працюють. Водночас дехто підкреслював, що зараз школярі можуть вказувати, з ким саме вони готувалися і вписати туди і шкільного вчителя і репетитора.

Чия заслуга – перемога на олімпіаді. Джерело: Скриншот

"Погоджуюся, це заслуга і старання учня/учениці, а потім тих наставників, які його підтримували. Успіх – це 99% наполегливої праці!"

Що не так зі шкільними олімпіадами. Джерело: Скриншот

"Цього року діти могли вказати й учителя, який викладає і наставника. На титульній сторінці. Обох".

Інші ж вважали, що першочергово заслуга репетиторів, адже якби вчителі надавали якісні знання, то не потрібно було б звертатися до приватного викладача.

Хто готує школярів до олімпіад. Джерело: Скриншот

"По справедливості, тільки репетитор має право на заслуги, тому що він, завдяки своїй майстерності зробив з дитини зірочку. Якби вчитель це вмів, то не треба було би репетитора".

Чому школярі готуються до ол... Джерело: Скриншот Розгорнути

Чи повинні вчителі готувати... Джерело: Скриншот Розгорнути

Водночас освітня юристка Лілія Орел пояснила, що згідно з законодавством, при атестації педагогічних працівників враховується підготовка переможців олімпіад під час присвоєння педагогічних звань за визначених умов. Тоді як репетитор отримує кошти за проведення занять, тож може використати результати учнів для порфоліо. Попри це, саме дитина докладає зусиль, витрачає свій час, демонструє знання, здібності та виборює призове місце.

"Тому переконана, що держава повинна законодавчо закріпити реальні пільги та переваги для переможців учнівських олімпіад", – написала Орел.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що цьогорічні олімпіади традиційно пройдуть у три етапи. Для перших двох передбачено змагання з 24 навчальних предметів для учнів 8–11 класів. Для третього затверджено перелік із 18 предметів.