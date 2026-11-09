"Давайте вже й до школи не ходити!" Мережу розділила ідея скасувати домашні завдання під час війни

Українці посперечалися через домашнє завдання у школах під час повномасштабної війни. Одна із мам запропонувала скасувати домашку, адже діти і так не мають дитинства.

Дискусія виникла під дописом у Threads. Користувачі мережі розділилися у поглядах. Частина з них зазначала, що домашні завдання – це складова навчання, а без його виконання школярі не засвоюватимуть матеріал.

У мережі запропонували скасу... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Це частина освітнього процесу. Без домашки ефективно не буде працювати матеріал. Це не лише про дітей, це і про студентів, і курси для дорослих".

"Самостійна практика учня (домашнє) це основне для засвоєння матеріалу. Що ця дитина буде робити після школи, якщо самостійно за 11 років жодного разу не спробує вчитися?"

Для чого домашнє завдання у школі. Джерело: Скриншот

"Так не робіть, які проблеми? Буде дитина трійки отримувати і що? А інша– п'ятірки. Чи ви хочете не робити домашки і п'ятірки отримувати? Хай не робить, вчиться на уроках, свою трійку заробить, ніхто не вижене".

Водночас інші підтримали подібну пропозицію і зазначали, що нині школярі перевантажені навчанням і змушені виконувати обʼємні завдання щодня.

"Готова підписати петицію. Бо це не просто домашнє завдання, це якесь рабство. У мене в школі не було стільки домашки і виросла розумною. А тут всі вечори допізна, починаючи ще завидна, вчиш уроки".

Українці запропонували скасу... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Треба міняти щось це однозначно, навантаження на дітей дуже велике, рюкзак пʼятикласника я на силу піднімаю. Для прикладу, 5 клас, математика, діти вже на 576 номері, це вже пів книжки пройшли за 2 місяці. Дуже обʼємні домашні завдання кожного дня. Математика взагалі мчить як експрес-поїзд".

Нагадаємо, виконання домашніх завдань тривалістю до 2 годин на день пов'язане з вищими навчальними результатами школярів, тоді як перевищення цієї норми не гарантує покращення оцінок. Найвищі показники демонструють школярі, які приділяють самостійній роботі до 2 годин щодня, тоді як триваліші заняття супроводжуються нижчими балами. Третина опитаних зізналась, що просто припиняє виконувати завдання, якщо вони виявляються надто об'ємними.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що репетитор шокував мережу листуванням із мамою учня через домашнє завдання.