Де окуляри? Швидкий тест на уважність

На перший погляд на зображенні легко помітити паперовий літачок. Але головне завдання інше – знайти заховані окуляри. Спробуйте впоратися всього за шість секунд і перевірити, наскільки швидко ви помічаєте дрібні деталі. Дивіться зображення нижче.

Такі головоломки часто здаються простими лише спочатку. Насправді мозок схильний одразу фокусуватися на найбільш помітних об’єктах, тоді як дрібні елементи можуть залишатися поза увагою.

Головоломка. Джерело: JagronJosh

Як швидше знайти окуляри

Не намагайтеся охопити все зображення одним поглядом. Краще умовно поділіть його на кілька частин і переглядайте їх по черзі.

Можна почати з верхнього лівого кута й поступово рухатися вниз або, навпаки, перевіряти картинку справа наліво. Ще один спосіб – вибрати один добре помітний предмет і уважно дослідити все, що розташоване поруч із ним.

Головне – не поспішати хаотично переводити погляд з одного місця на інше.

Чим корисні такі тести

Візуальні головоломки не є справжнім тестом на IQ чи гостроту зору, однак можуть бути непоганим тренуванням для уваги.

Під час пошуку прихованого предмета людина тренує концентрацію, спостережливість і здатність швидко відокремлювати важливі деталі від візуального шуму.

Такі завдання також змушують мозок активно порівнювати форми, кольори й розташування предметів. Якщо виконувати їх регулярно, вони можуть стати простим способом урізноманітнити розумове навантаження та потренувати швидкість візуального пошуку.

А тепер перевірте себе: чи зможете ви знайти окуляри швидше ніж за шість секунд?

Правильна відповідь. Джерело: JagronJosh

OBOZ.UA пропонує головоломку, в якій потрібно виправити рівняння за допомогою двох сірників.