"Де підписати петицію, щоб Даша Астаф'єва читала щороку?" Радіодиктант 2026 після хвилі хейту спричинив ажіотаж у мережі

Українська співачка та волонтерка Даша Астаф’єва, яка цьогоріч читала Радіодиктант національної єдності, спричинила ажіотаж у соціальних мережах. Спершу організаторів флешмобу, як і саму Астафʼєву, захейтили за те, що саме вона читатиме текст.

Однак після завершення Радіодиктанту у мережі заговорили про те, щоб співачка була щорічною ведучою події, адже мало хто сподівався, що вона так майстерно впорається із завданням. OBOZ.UA зібрав реакцію українців, які долучилися до флешмобу популяризації української мови.

Користувачі соцмереж були вр... Джерело: Скриншот Розгорнути

Значна кількість користувачів підкреслювали професійність Астафʼєвої у начитування тексту, приємність її голосу та зазначали, що це вийшов найкращий Радіодиктант усіх часів.

До написання Радіодиктанту д... Джерело: Скриншот Розгорнути

"А голос! Голос який: спокійний, бархатний, приємний".

Деякі користувачі мережі хот... Джерело: Скриншот Розгорнути

"І Артура Пройдакова теж на наступний рік".

Щемливий текст Артура Дроня розчулив мережу. Джерело: Скриншот

"Найкращий радіодиктант за всі часи вийшов. Це прям те, що потрібно".

Українці заради написання Ра... Джерело: Скриншот Розгорнути

Оцінив читання тексту і вчитель української мови та літератури Юрій Телець (Пеоні). Він підкреслив, що цьогоріч Радіодиктант був прочитаний професійно, хоч подекуди "шкутильгало" інтонування окличних речень. Однак педагог зауважив, що це його субʼєктивна думка.

Пройдакова і Астаф'єву похва... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Субʼєктивні враження від Радіодиктанту. Пан Артур та пані Даша читали текст цьогоріч професійно, хоч інтонування окличних речень трошки шкутильгало, але все на рівні. Щодо тексту: хороший, але вкотре штучно сконструйований, аби накинути якомога більше правил. Початок і кінець обʼєднані смисловою єдністю, а середина трохи просідає. Загалом враження хороші, і є над чим подумати", – написав Телець.

Водночас Служба безпеки України "визначила" переможців до початку Радіодиктанту. Напередодні трансляції з офіційної сторінки зʼявилося повідомлення, що там "вже написали".

Служба безпеки України напис... Джерело: Скриншот Розгорнути

Також українців спантеличив "розігрів" перед написанням тексту. Зокрема, багато хто зауважував, що був готовий об 11:00, проте допоки в ефірі долучалися до різних локацій, де знаходилися учасники Радіодиктанту, доводилося "пʼять разів брати ручку".

Українці розкритикували довг... Джерело: Скриншот Розгорнути

Декому з глядачів радіодикта... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Вже пʼятий раз беру ручку, коли кажуть: "пишемо диктант".

Однак були й ті, кого розчул... Джерело: Скриншот Розгорнути

А дехто пожартував, що співачка Настя Каменських, яка заявляла, що в неї зʼявилась киста від української мови, не зможе взяти участь у Радіодиктанті, адже зламає руку.

В соцмережах згадали й Настю... Джерело: Скриншот Розгорнути

Соцмережі звернули увагу й н... Джерело: Скриншот Розгорнути

В соцмережах також порівнюва... Джерело: Скриншот Розгорнути

27 жовтня, в День української писемності та мови, відбувся вже 27-й Радіодиктант. Цьогоріч текст вперше читали в дуеті – вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Автором тексту під назвою "Лист, який не закінчується" став письменник та ветеран Артур Дронь.

Куди надсилати текст Радіодиктанту

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;

сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 буде оприлюднено текст Радіодиктанту, щоб кожен зміг перевірити його самостійно.

Нагадаємо, після зачитування останнього речення, ведучі Радіодиктанту поділилися своїми враженнями. Так, Астафʼєва звернулася до свїх хейтерів, процитувавши рядок із пісні "Вчителька", яку вона виконує разом із гуртом "Курган & Agregat". Вона сказала: "Встав і вийшов!". Водночас Артуру Пройдакову було важко стримати емоції і він порадив українцям написати повідомлення своїм рідним, а сам після ефіру зателефонує своїй дружині. Педагог рекомендував усім ще раз переслухати текст, адже він має багато сенсів.

Флешмоб об’єднав мільйони українців по всьому світу, які долучалися до трансляції з підземних укриттів, книгарень зі згорілими від російських атак книгами та антарктичних льодовиків. Диктант лунав на Південному Полюсі: команда 31-ї української антарктичної експедиції написала його з усіма учасниками. Долучилися до цього й українці у Канаді, Швеції, Польщі, Туреччині, Вʼєтнамі, Люксембурзі тощо.

Взяли участь у Радіодиктанті також військові прикордонники, серед яких були й ті, які перебували у російському полоні, отримали поранення під час бойових завдань. Усі вони були вражені текстом і після його прочитання написали своїм рідним.

Побачити серед учасників можна було також відомого військового Олександра Терена, шеф-кухара та ресторатора Євгена Клопотенка, співачку Вікторію Лелеку, міністерку культури України Тетяну Бережну, телеведучого Констянтина Грубича. Також про участь повідомили фронтмен групи "Друга ріка" Валерій Харчишин, письменниця Катя Бльостка, співачка alyona alyona, працівники Дніпровської ГЕС, яка знаходиться близько до лінії фронту і ще багато-багато інших.

Водночас рекордсменка з написання Радіодиктанту Христина Гоянюк, яка бере участь у всеукраїнському флешмобі вже 27 рік поспіль, поділилася своїми враженнями від цьогорічого тексту. За її словами, він був середньої складності і вдало продиктований. Жінка зазначила, що ще раз перевірить написане вдома. Крім того, вона поділилася, що їй дуже сподобався текст цьогорічного автора, адже вона очікувала гіршого.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у 2025 році українці нарікали на диктора Радіодиктанту й закликали, щоб текст читав учитель.