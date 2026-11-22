"Де знайти час на гуртки і прогулянки?" Мама 5-класника поділилася криком душі через програму НУШ і розбурхала мережу

Мама пʼятикласника Христина Драбич поскаржилася на завдання програми Нової української школи (НУШ) і збентежила мережу. За її словами, дитина має виконати 9 вправ з англійської мови, вивчити 30 вправ на диктант, а також зробити завдання з інших пʼяти предметів.

У дописі в Threads жінка запитує, чи є якісь норми щодо опрацьованого матеріалу вдома і скільки часу має на нього виділятися. Водночас вона дивується, коли діти матимуть час на гуртки або прогулянки.

Мама 5-класника поскаржилася на програму НУШ. Джерело: Скриншот

"Питання до батьків чиї діти навчаються за програмою НУШ, та до вчителів. Чи окей стільки завдань на д/з? 9 вправ та 30 слів вивчити на диктант з англійської. Це один предмет, є ще інші 5, де потрібно читати та писати. Можливо, десь зафіксовано скільки має бути опрацьовано матеріалу вдома і за скільки часу? Чи не завеликий обʼєм домашнього? Чи справляються ваші діти? Де знайти час для дитини, щоб ходити на якісь гуртки, чи гуляти?" – написала Драбич.

У коментарях батьки школярів поділилися своїм досвідом. Деякі з них зазначали, що більшість завдань діти виконують у класі, а вдома необхідно щось повторити чи дописати. А викладачі пояснювали, що не потрібно змушувати школярів виконувати усі вправи, адже навіть дорослі не можуть запамʼятати таку кількість слів за один раз.

Українці нарікають на програму НУШ. Джерело: Скриншот

"Література, природа, історія – це уроки які не кожен день. І зазвичай багато домашнього тільки так виглядає в щоденнику. А по факту одну вправу треба трошки дописати, бо в класі не дописали, одна вправа на 5 хв а вчити слова кожен день з англ то база. Без цього ніяк ви мову не вивчите".

"Це багато! Можу прокоментувати щодо англійської мови, як фахівець. Ми не задаємо 30 слів не тільки дітям, а й дорослим, бо наш мозок неспроможний запам'ятати стільки нових слів за один раз. Методичні рекомендації – 5-7. І нові слова подають у контексті, в реченнях або коротких діалогах. Я вас попрошу, не змушуйте дитину це зубрити. Бо єдиного результату, якого ви досягнете це те, що дитина зненавидить ту англійську на все життя".

Батьки школярів скаржаться на програму НУШ. Джерело: Скриншот

Тоді як інші вказували, що шкільна програма не розрахована на знання, а діти мають занадто велике навантаження під час навчання.

"Скільки б не задавали і не вчили, програма не розрахована на знання! Є багато причин так вважати".

Українські батьки поскаржили... Джерело: Скриншот Розгорнути

"А де творче завдання з історії? Кожен урок д/з було з цими завданнями – історія та природа. Зарубіжна література туди ж. Чого тільки не було".

Для чого домашні завдання школярам. Джерело: Скриншот

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