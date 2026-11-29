Девʼять речей, які допоможуть бабусям і дідусям побудувати стосунки з онуками-підлітками: поради експерта

Бути бабусями і дідусями маленьких дітей просто: ви їх любите, і вони вас теж. Без жодних додаткових умов. А от коли онуки досягають підліткового віку, спілкування стає дещо напруженішим, зокрема через складнощі дорослішання, з якими не всі справляються одразу.

Що ж насправді допомагає зміцнити зв’язок між підлітками та їхніми бабусями та дідусями? Про це виданню Parents.com розповіла Корбі Гош Біґґінс, ліцензована сімейна психотерапевтка та запрошена викладачка психології в Університеті Пеппердайна. Вона поділилася порадами, які допоможуть побудувати близькі стосунки з онуками.

Не намагайтеся їх повчати

Одна з переваг ролі бабусі чи дідуся полягає в тому, що певні обов’язки більше не лежать безпосередньо на ваших плечах. Оцінки підлітка, підготовка до НМТ, позашкільні заняття та інші важливі етапи його дорослішання – це вже не ваша відповідальність. Більш складні й напружені аспекти виховання підлітка залиште його батькам.

Натомість скористайтеся свободою, яку дає вам така роль. За словами Біґґінс, одна з найбільших помилок, яких можуть припускатися бабусі та дідусі, – намагатися замінити батьків. "Підліткам не потрібні ще одні батьки. У бабусь і дідусів є чудова можливість просто налагодити стосунки з онуками – без очікувань, обов’язків і повчань, які мають забезпечувати мама і тато", – пояснює вона.

Повчання і оцінювання поведі... Джерело: Unsplash Розгорнути

Умійте слухати без осуду

Основа добрих стосунків між онуками та бабусями та дідусями – відчуття дитини, що поруч із ними вона може бути собою і не боятися осуду. "Підлітки охоче довірятимуть бабусям і дідусям, якщо знатимуть, що можуть говорити про все, що їх турбує, і не боятися негативної реакції", – каже Біґґінс.

Можливо, вам не подобається одяг, який обирають онуки, їхні захоплення або кількість часу, яку вони проводять у соцмережах. Однак важливо не нав’язувати їм власного погляду на життя. Якщо уважно слухати підлітка і намагатися зрозуміти його позицію, з часом ви й самі можете змінити своє ставлення до певних речей. "Бабусі та дідусі мають певну перевагу: вони можуть дозволити собі бути допитливішими, ставити щирі запитання, а не вказувати дитині, що думати чи як поводитися. Так між ними може виникнути щось схоже на дружбу", – пояснює фахівчиня.

Відсутність осуду важлива й тоді, коли йдеться про серйозні життєві рішення: до яких університетів вступати, чи брати рік перерви перед навчанням і яку професію обирати. "Батьки відчувають певний тиск, адже хочуть переконатися, що їхня дитина досягне успіху. Це велика відповідальність. Бабусі та дідусі можуть усвідомити, що їм не потрібно нести цей тягар", – зазначає експертка.

Стежте за невербальними сигналами

Можна говорити правильні слова, але водночас жестами й мімікою показувати, що ви не схвалюєте поведінку онуків. Наприклад, не варто казати, що вам подобається їхній одяг або що вам цікава їхня розповідь, а потім закочувати очі. "Підлітки дуже спостережливі. Вони і так знають, хто їх любить, а хто ні, хто їх схвалює, а хто – ні. Якщо вони відчувають осуд, то просто закриваються від таких людей", – пояснює Біґґінс.

Представники старшого покоління, наприклад, можуть бути незнайомі з рухом за прийняття різноманітності тіл і досі дотримуватися застарілих стандартів краси. Однак, можливо, настав час відмовитися від деяких жорстких суспільних норм, засвоєних у молодості. "Бабусі та дідусі мають можливість сказати собі, що настав час відпустити певні переконання, які заважали їм у власному житті. Осуд точно стане перешкодою на шляху до близьких стосунків з онуками. Від нього можна відмовитися, а для цього, можливо, доведеться трохи попрацювати над собою", – каже психотерапевтка.

Будьте відверті з онуками –... Джерело: Halfpoint Images Розгорнути

Виявляйте цікавість

Цікавтеся тим, що вивчають ваші онуки, що їх дратує, хто їхні улюблені знаменитості, яку музику вони слухають і чим ще захоплюються. Ставте запитання, уважно слухайте відповіді та щиро намагайтеся дізнатися більше про те, що їх захоплює. "Для здоров’я мозку людини старшого віку дуже корисно продовжувати вчитися й пізнавати нове. У цьому виграють обидві сторони", – зазначає Біґґінс.

Але не хвилюйтеся: ніхто не вимагає від бабусь і дідусів знімати відео для TikTok чи реєструватися у Snapchat. "Якщо бабуся чи дідусь самі користуються Instagram або TikTok і хочуть підтримувати онуків уподобайками чи коментарями, це чудово. Але спеціально заводити сторінки в таких соцмережах лише заради зближення з онуками може бути неприродно і награно. Важливо залишатися собою та спілкуватися з дітьми там, де вам і без того комфортно, а не намагатися стати людиною, яка, на вашу думку, їм сподобається. Такий підхід, найімовірніше, матиме протилежний ефект", – пояснює психологиня.

Знаходьте час для спілкування наодинці

Коли онуки були маленькими, спільний час із ними, імовірно, минав переважно за турботами: потрібно було стежити за їхньою безпекою, годувати, купати і вкладати спати вчасно. Тепер у такому спілкуванні набагато менше обов’язків і більше можливостей просто пізнавати одне одного та насолоджуватися спільним часом. "Клієнти, які мають близькі стосунки з бабусями і дідусями, часто розповідають, що разом роблять прості речі: грають у настільні ігри, печуть щось, гуляють або навіть розгадують кросворди. Не обов’язково вигадувати спеціальний привід для зустрічей, наприклад щомісяця ходити разом на вечерю. Хоча й такий варіант цілком підійде", – каже Біґґінс.

Дружнє спілкування сам-на-са... Джерело: Unsplash Розгорнути

Будьте поруч у важливі моменти

На перший погляд, це найпростіша порада, хоча для її виконання теж потрібні час і зусилля. Просто приходьте підтримати онуків. Відвідуйте їхні футбольні матчі та танцювальні виступи, долучайтеся до сімейних подорожей, якщо маєте таку можливість. А коли приходите, сідайте в першому ряду і голосно підбадьорюйте їх. Не має значення, якщо онук чи онука стоїть у задньому ряду шкільного музичного ансамблю або майже весь баскетбольний матч проводить на лаві запасних. Вам зовсім не обов’язково любити баскетбол, балет чи фортепіанні концерти, щоб підтримувати дитину. Їй просто важливо знати, що ви поруч і вболіваєте за неї.

"Потрібно приходити, заохочувати їх і бути їхніми найпалкішими вболівальниками. Витрачений на це час допомагає дитині відчути себе важливою та коханою. Так ви невербально показуєте, що вона вам небайдужа, що вона має значення", – пояснює Біґґінс.

Розповідайте, якими ви були в їхньому віці

Не соромтеся розповідати онукам про себе, а особливо про те, якими ви були в їхньому віці. Їм важливо бачити, що ви цікавитеся їхніми захопленнями, але й ваші власні історії можуть допомогти вам стати ближчими. "Думаю, ви здивуєтеся, наскільки онукам може бути цікаво дізнатися, якими ви були в молодості. У мене є клієнт, дідусь якого працював у студентській газеті. Коли хлопець вступив до університету, він теж долучився до роботи студентського видання. Дідусь часто з теплотою згадував про цей досвід, і для онука це стало важливим: так він зміг відчути особливий зв’язок із ним і вшанувати його пам’ять", – розповідає Біґґінс.

Залучайте онуків до дорослих розмов

Підлітки вже здатні брати участь в обговоренні новин, подій у громаді та питань, які безпосередньо стосуються їхнього життя. Їм також може бути цікаво почути думку бабусі чи дідуся з тих чи інших приводів. "Я згадую клієнтів, які розповідають, що їхні діти із задоволенням ходять у гості до бабусь і дідусів, адже там багато говорять про різні сімейні справи. Підлітків не відсторонюють від таких розмов, не відправляють гратися в іншу кімнату і не змінюють тему, коли вони заходять. Їх повноцінно залучають до сімейного спілкування – так, як цього не робили, коли вони були семи- чи восьмирічними", – каже Біґґінс.

З огляду на непрості часи, у які ми живемо, та нещодавні вибори важливо також показувати підліткам власним прикладом, як можна шанобливо обговорювати суперечливі питання й не погоджуватися одне з одним.

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