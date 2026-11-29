Дівчинка спокійно сидить у ресторані: інтернет сколихнула гаряча дискусія через виховання дітей "без iPad"

У мережі батьки посперечалися через виховання дітей без планшетів. Одні підтримали такий підхід і закликали частіше використовувати іграшки та книжки, інші наголосили, що відмова від екранів підходить не всім родинам.

Приводом для обговорення стала публікація одного з користувачів у соцмережі X. Автор розповів, що з раннього віку намагається не привчати доньку до тривалого використання гаджетів. За його словами, результатом таких зусиль стала спокійна поведінка його дитини у закладах.

Допис сколихнув обговорення в мережі. Джерело: Скриншот

До допису він додав світлину дитини за столиком: замість планшета в її руках кольорові олівці.

Як відреагували користувачі

Цей приклад розділив користувачів на два табори: одні підтримали виховання без гаджетів, інші засумнівалися, що такий підхід можна застосувати в кожній родині. Частина батьків вважає, що зайняти дитину можна іграшками та книжками. Водночас інші звернули увагу на вплив оточення та тиск однолітків, через які використання гаджетів може здаватися батькам практичнішим рішенням.

Один із користувачів припустив, що спокійна поведінка дівчинки в ресторані може бути особливістю її темпераменту. Він зазначив, що його малюк не може так само спокійно сидіти за столом.

"Моя 25-місячна дитина не дуже добре сидить у ресторанах. Вона теж без iPad. Тут явно справа у темпераменті", – йдеться у коментарі.

Допис викликав дискусію в мережі. Джерело: Скриншот

"Насправді не важко виховувати дитину без iPad, деякі з вас просто не хочуть насправді бути батьками. Вашій дитині не потрібно прив'язуватися до планшета на цілий день, але у певних випадках нормально просто дати дитині гаджет", – написав один із коментаторів.

Допис викликав дискусію в мережі. Джерело: Скриншот

"Виховувати дітей без iPad дуже просто. Просто не давайте їм планшет", – зауважив інший користувач.

Допис викликав дискусію в мережі. Джерело: Скриншот

Що рекомендують фахівці

Фахівці Американської академії дитячої та підліткової психіатрії радять обмежувати екранний час дітям віком до 18 місяців і залишати лише відеодзвінки. Для дітей віком від 18 до 24 місяців, за словами фахівців, можна використовувати гаджети під наглядом дорослого. Батькам і опікунам також радять не використовувати гаджети як спосіб заспокоїти дитину.

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