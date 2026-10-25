"До чого готують наших дітей?" Вірш про смерть у підручнику для 8 класу обурив українців

Вірш у шкільному підручнику з зарубіжної літератури для 8 класу спричинив обговорення в мережі. Йдеться про поезію давньогрецького поета Тіртея "Добре вмирати тому..."

Дискусію, зокрема, викликали цитати про те, що добре вмирати на полі бою, а також твердження, що втікати на чужину є ганебним. Користувачка опублікувала допис у соцмережі Threads, де висловила своє обурення змісту вірша і тому, що він наявний у шкільній програмі для 8 класу.

Що відомо

Йдеться про поезію, яка опублікована в підручнику з зарубіжної літератури за редакцією Ольги Ніколенко. Авторку допису обурила цитата з вірша про те, що вмирати "добре", до того ж вмирати під час оборони країни. Окрім того, викликало невдоволення твердження про те, що тікати з родиною на чужину є явищем ганебним і таким, що викликає сором і осуд. На її думку, доносити школярам тези про те, яка смерть є "доброю", а також те, що тікати до іншої країни ганебно, – це неправильно.

"Добре вмирати" – тепер офіційна програма 8 класу Відкрийте підручник зарубіжної літератури Ніколенко. Там вірш, де смерть у перших рядах – це добре. А тікати з родиною – це сором, злидні і ненависть від усіх. Дітям, яким ще й 15 немає, уже пояснюють, яка смерть "правильна". Хто це затвердив? І навіщо? – обурюється жінка.

Допис спричинив жваве обговорення в мережі, думки користувачів розділилися. Хтось став на бік авторки і вважає, що така поезія в шкільній програмі в час війни є неактуальною, оскільки цитати з вірша можуть стати тригером для тих дітей, у кого хтось загинув на війні чи хто змушений був виїхати з країни.

"На жаль, культ війни , смерті...А нам треба культ миру, життя, здоров'я і процвітання нації!", "Теж у шоці була", "А потім питають, чому дітей не вивозять з лінії фронту... А діти такі от вірші вчать в школах", – пишуть у коментарях.

Тим часом більшість користувачів не згодні з авторкою допису і пояснюють, що цю поезію написав давньогрецький поет Тіртей, і йдеться в ній про війну Спарти з Мессенією. Цей вірш діти вивчають у межах ознайомлення з античною літературою, і він був у шкільній програмі багато років, ще до повномасштабної війни.

"Це поезія Тіртея, ідіоти, що стосувалась античної війни греків із персами", "З чого ви взяли, що цей вірш – заклик для дітей, а не знайомство з давньогрецькою поезією і культурою в цілому?", "Я вчила цей вірш у школі ще 15 років тому на зарубіжній літературі. Не шукайте зраду там де її нема", – пишуть у коментарях.

Користувачка Sonatoterapia у своєму дописі пояснила, що вірш "Добре вмирати тому..." написаний давньогрецьким поетом Тіртеєм понад 2600 років тому, і цю поезію вивчали в межах шкільної програми ще до повномасштабної війни. Тому ця поезія є частиною вивчення античної літератури, а не нав'язуванням тез про підготовку до війни.

"Це частина вивчення античної літератури, а не нова програма підготовки дітей до війни", – йдеться в дописі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що в українських соцмережах розгорілося обговорення вірша "Батьківщина" Анатолія Костецького, який надрукували в підручнику для учнів початкової школи. У виданні 2019-го року цей твір, написаний ще за часів СРСР, поданий без останніх двох рядків. Попри це, у вірші згадується, що "Батьківщина – це труд і свято", що відсилає до радянських наративів.