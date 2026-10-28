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До яких університетів варто вступати: виші з найнижчим ступенем ризику 2026

Ольга Випирайленко

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44 українські заклади вищої освіти (15% від усіх) отримали незначний ступінь ризику, набравши до 20 балів за критеріями Державної служби якості освіти України (ДСЯО). Торік таких вишів налічувалося 62. Що менша кількість балів у вишу, то кращі результати він має у рейтингу.

Відповідні дані оприлюднила ДСЯО на офіційному сайті. Під час оцінювання враховується кількість студентів і викладачів, акредитацію освітніх програм, відкритість інформації про діяльність університету й результати попередніх перевірок.

Які ЗВО мають незначний ступень ризику 2026

  • Державний університет економіки і технологій
  • Житомирський медичний інститут
  • Державний університет "Житомирська політехніка"
  • Закарпатська академія мистецтв
  • Бердянський державний педагогічний університет
  • Університет Короля Данила
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Національний університет "Острозька академія"
  • Черкаська медична академія
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • Приватний вищий навчальний заклад "Інститут екології економіки і права"
  • Київська православна богословська академія
  • Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
  • Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
  • Національна академія Служби безпеки України

Водночас майже пів сотні українських вишів опинились у зоні підвищеного ризику у 2026/2027 навчальному році. З минулого року кількість вишів з високим ступенем ризику зросла з 20 до 45, і тепер становить 15,4% від загальної кількості. 

Цьогоріч розподіл за ступенем ризику вийшов такий:

  • 45 закладів (15,4%) мають високий ступінь ризику;
  • 203 (69,5%) – середній;
  • 44 (15,1%) – незначний.

Раніше OBOZ.UA розповідав, про 10 найкращих університетів України.

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