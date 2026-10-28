До яких університетів варто вступати: виші з найнижчим ступенем ризику 2026
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44 українські заклади вищої освіти (15% від усіх) отримали незначний ступінь ризику, набравши до 20 балів за критеріями Державної служби якості освіти України (ДСЯО). Торік таких вишів налічувалося 62. Що менша кількість балів у вишу, то кращі результати він має у рейтингу.
Відповідні дані оприлюднила ДСЯО на офіційному сайті. Під час оцінювання враховується кількість студентів і викладачів, акредитацію освітніх програм, відкритість інформації про діяльність університету й результати попередніх перевірок.
Які ЗВО мають незначний ступень ризику 2026
Водночас майже пів сотні українських вишів опинились у зоні підвищеного ризику у 2026/2027 навчальному році. З минулого року кількість вишів з високим ступенем ризику зросла з 20 до 45, і тепер становить 15,4% від загальної кількості.
Цьогоріч розподіл за ступенем ризику вийшов такий:
- 45 закладів (15,4%) мають високий ступінь ризику;
- 203 (69,5%) – середній;
- 44 (15,1%) – незначний.
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