"Донька єдина говорить українською". Мама школярки поділилася криком душі через засилля російської мови серед дітей і спровокувала дискусію

Мама школярки Ірина Феофанова, яка проживає в Ірпені (Київська область), розповіла, що майже всі однокласники її доньки говорять російською мовою. Жінка поділилася, що всього у класі 10 дітей і багато в кого батьки спілкуються українською вдома.

У дописі в Facebook Феофанова зазначає, що її донька єдина, хто завжди спілкується українською. Коли ж вона запитала дитину, чому інші школярі переходять на російську, вона відповіла, що це модно.

Школярі на Київщині спілкуються російською. Джерело: Скриншот

"У доні в класі майже всі діти говорять російською (зазначу: це маленький клас, 10 дітей), почали переходити на російську навіть ті, у кого батьки вдома говорять українською (точно знаю). Моя мала єдина, хто говорить виключно українською. Питаю у доні: чому інші перестають говорити рідною? Відповідає: так виглядає в школі, що російською говорити модно, круто. Ні, це не мої 90-ті, це 2026 рік. І це Ірпінь, на хвилиночку, місто, яке досі не залікувало всі рани після окупації", – написала мама школярки.

Вона дивується, чому коли вчителі та батьки спілкуються українською, діти все одно переходять на мову ворога.

У коментарях користувачі мережі поділилися своїми думками. Так, наприклад, хтось казав, що теж спостерігає подібну тенденцію і попри те, що діти чують українську в школі та вдома, спілкуються у мережі російською та дивляться російський контент. Водночас інші вважали, що подібну проблему можна було побачити лише за кордоном, але не очікували, що це може бути в Україні.

Школярі в Ірпені спілкуються російською. Джерело: Скриншот

"Теж спостерігаю подібне. Дуже сумно, що є така тенденція. Мій племінник, 14 років, у якого все оточення україномовне з народження, в школі вчителі також виключно українська, все одно переписується в соціальних мережах російською, і дивиться російський контент. Коли я починаю з ним розмову про мову, про її важливість, про нашу болючу історію, і те чого нам вартувало зберегти її до цього часу, скільки людей померло за неї (в цю війну в т.ч) – він ігнорує або щиро признається, що йому не сильно цікаво це".

"Я думала, що ця проблема лише за кордоном, моя родина була завжди україномовною, двоє старших говорить українською, а менший який дома чує лише українську і німецьку, говорить російською, мене це розриває, що мені ще треба зробити щоб до наших дійшло, я не знаю".

Діти на Київщині спілкуються... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Я не знаю, що там конкретно в TikTok, але те, що це контент – зуб даю! Особливо, якщо контент такий, що його обговорюють – в розмові рефлекторно потягнешся цитувати тією мовою, якою дивишся. І якщо сам контент популярний – маємо, що маємо".

У школі на Київщині діти спі... Джерело: Скриншот Розгорнути

Водночас хтось ділився, що деякі діти зробили вибір ще на початку повномасштабного вторгнення на користь української мови, адже російська – мова ворога, який щодня руйнує нашу країну.

"Моя племінниця в Одесі, зараз їй майже 17, але вже з 2022 принципово перейшла на українську. Пісні тільки українською, все інше теж. Тому що російська то мова ворога і окупанта, який бомбить кожен день. Це її принципова позиція і всі в школі теж так думають. У дітей мають бути принципи, це їхня війна проти засилля "раші". Батьки повинні це пояснювати. Не хочеш вчиться все життя у бомбосховищі, переходь на українську. Це поки що все, що ти можеш зробити через вік, але це вже багато".

На Київщині діти у школі спі... Джерело: Скриншот Розгорнути

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