Дитина скаржиться на однокласника, а потім починає його копіювати: психологи пояснили парадокс

Дитина приходить зі школи й розповідає про однокласника, який командує іншими, не хоче ділитися або порушує правила. Проте за кілька днів батьки помічають, що їхній малюк сам починає повторювати його слова, жести чи звички. Це може здаватися дивним: навіщо наслідувати того, хто не подобається?

Як пише Times of India, річ у тім, що діти переймають чужу поведінку не лише через симпатію чи захоплення. Вони спостерігають за оточенням, намагаються зрозуміти правила спілкування та з’ясувати, що допомагає їм стати частиною групи. Дослідження дитячої психології показують, що наслідування відіграє важливу роль у соціальних взаєминах.

Діти копіюють не лише тих, хто їм подобається

Батьки часто припускають, що діти наслідують найближчих друзів або людей, якими захоплюються. Але симпатія – лише один із чинників. Огляд досліджень, опублікований 2020 року в Annual Review of Developmental Psychology під назвою "Соціальна функція наслідування в процесі розвитку", показав, що наслідування допомагає дітям налагоджувати й підтримувати соціальні зв’язки. Зокрема, воно може сигналізувати про бажання долучитися до спільної діяльності.

Це не означає, що кожну скопійовану дію дитина використовує для пошуку друзів. Важливими є і сама людина, за якою спостерігають, і ситуація.Наприклад, дитині може не подобатися, що однокласник жартує на уроках. Але якщо вона помічає, що інші діти сміються з його жартів і звертають на нього увагу, то й сама може почати їх повторювати. Її приваблює не обов’язково особистість однокласника, а реакція оточення на його поведінку. Отже, факт у тому, що дитина може переймати чужі звички, навіть якщо сама людина їй не подобається.

Часом копіювання небажаної п... Джерело: Pexels Розгорнути

Як на поведінку впливає група

Іноді діти наслідують не конкретного однокласника, а поведінку, поширену серед усієї компанії. У дослідженні 2015 року, опублікованому в Journal of Experimental Child Psychology, вчені вивчали, як діти віком 3-4 роки копіюють дії однолітків. Виявилося, що діти, які спочатку виконували завдання простим і ефективним способом, починали повторювати зайві дії після того, як бачили, як це роблять інші. Однак, коли згодом вони виконували завдання наодинці, зайвих дій уже не повторювали.

Це свідчить про те, що діти можуть переймати поведінку групи, навіть якщо вона не допомагає досягти мети. У школі це може проявлятися по-різному: дитина починає вживати популярний вислів, певним чином реагувати на вчителя або дотримуватися звички, поширеної на перервах. Через часте повторення така поведінка стає звичною. Тому не варто вважати, що кожна перейнята звичка – це свідоме наслідування конкретного однокласника.

Чому діти переймають навіть погану поведінку

Складніше, коли дитина починає повторювати грубі слова, ображати інших або порушувати правила, яких її вчили дотримуватися вдома. Дослідження показують, що на поведінку дітей впливає належність до певної групи. У роботі 2021 року, опублікованій у Journal of Experimental Child Psychology під назвою "Вплив групи на просоціальну та антисоціальну поведінку дітей", дослідники вивчали реакції дітей віком 5-6 і 8-9 років на приклади доброзичливої поведінки, як-от готовність ділитися, та недоброзичливої, зокрема крадіжок.

Результати показали, що в молодших дітей сильніше проявлялося упередження на користь своєї групи, тоді як реакції старших дітей більше залежали від побаченої поведінки. Це вказує на те, що з віком змінюється спосіб, у який діти реагують на групові норми.

Дослідження безпосередньо не доводить, що діти копіюють однокласників, які їм не подобаються. Проте воно допомагає зрозуміти, чому бажання бути частиною компанії іноді переважає власні уявлення про правильне й неправильне. Дитина може розуміти, що дражнити когось недобре, але все одно сміятися разом з іншими. Або повторювати грубий вислів, почутий у школі, не усвідомлюючи його значення та наслідків.

Дітям доводиться одночасно враховувати вимоги дорослих, поведінку однолітків і те, як їхні власні вчинки впливають на стосунки. Ці чинники не завжди узгоджуються між собою.

Важливо розібратись, чому ди... Джерело: Pexels Розгорнути

Чи означає наслідування, що дитина хоче бути схожою на однокласника

Діти можуть повторювати поведінку, яка привертає увагу, часто трапляється або стала частиною шкільного життя. Вони також експериментують зі словами, жестами й звичками, перш ніж зрозуміти, чи підходять ті їм самим. У дослідженні 2011 року, опублікованому в журналі Developmental Psychology під назвою "Наслідування в дітей раннього віку: хто саме стає прикладом для наслідування важливіше за те, що саме наслідують", вчені вивчали, як соціальні зв’язки впливають на наслідування дітьми дошкільного віку дій дорослих.

Результати підтверджують, що наслідування – це не просто автоматичне повторення побаченого. На те, яку поведінку дитина переймає, може впливати її ставлення до людини, за якою вона спостерігає. Водночас дослідження стосувалося дорослих, а не однокласників, які не подобаються дитині, тому воно не дає прямої відповіді на таку ситуацію.

Дитина може повторювати улюблений вислів однокласника, бо його знають усі, копіювати жест, який став частиною спільного жарту, або переймати звичку, яку часто бачить навколо. Сама собою така поведінка не означає, що дитина потайки захоплюється однокласником, хоче з ним дружити або піддається його тиску.

Що робити батькам, якщо дитина когось наслідує

Насамперед варто з’ясувати, що саме переймає дитина і чому, а не зосереджуватися лише на тому, від кого вона це підхопила. Спробуйте виконати такі дії.

Запитайте про поведінку без звинувачень. Замість "Чому ти поводишся, як той однокласник?" можна сказати: "Я помітила, що ти почав так говорити. Де ти це почув?" Так дитині буде легше пояснити ситуацію, не відчуваючи потреби виправдовуватися.

Замість "Чому ти поводишся, як той однокласник?" можна сказати: "Я помітила, що ти почав так говорити. Де ти це почув?" Так дитині буде легше пояснити ситуацію, не відчуваючи потреби виправдовуватися. Відокремлюйте вчинок від людини. Якщо дитина повторює образливий вислів, поясніть, чому він може завдати болю. Не поспішайте називати однокласника поганим впливом через один випадок. Важливо навчити дитину оцінювати вчинки, а не ділити людей на хороших і поганих.

Пояснюйте, як працює тиск групи. Зі старшою дитиною можна обговорити: "Якщо всі у класі почнуть щось робити, ти теж відчуєш, що мусиш?" Це допоможе поговорити про самостійність у рішеннях без звинувачень у наслідуванні.

Зі старшою дитиною можна обговорити: "Якщо всі у класі почнуть щось робити, ти теж відчуєш, що мусиш?" Це допоможе поговорити про самостійність у рішеннях без звинувачень у наслідуванні. З’ясуйте, що дає дитині така поведінка. Можливо, вона повторює жарт, бо інші сміються, або вживає певний вислів, щоб привернути увагу. Розуміння причини допоможе визначити, чи потрібна розмова, чітка межа або достатньо часу, щоб звичка зникла.

Можливо, вона повторює жарт, бо інші сміються, або вживає певний вислів, щоб привернути увагу. Розуміння причини допоможе визначити, чи потрібна розмова, чітка межа або достатньо часу, щоб звичка зникла. Допомагайте дитині дотримуватися власних цінностей. Говоріть про доброзичливість, повагу, чесність і вміння приймати інших. Замість простих заборон допоможіть дитині зрозуміти, як її вчинки впливають на людей і як можна діяти інакше.

Якщо йдеться про цькування, агресію, приниження або систематичне порушення правил, потрібно реагувати безпосередньо на таку поведінку й за потреби залучати школу.

Що батькам варто пам’ятати

Якщо дитина наслідує однокласника, на якого сама скаржиться, це не обов’язково свідчить про суперечливість її поведінки. На дітей впливають цікавість, звичне оточення, групові правила та бажання долучитися до того, що відбувається навколо.

Діти вчаться не лише в тих, кого люблять і ким захоплюються. Вони спостерігають за ширшим соціальним середовищем і поступово вирішують, яку поведінку переймати, а яку – відкидати. Завдання батьків – не контролювати кожен вплив, із яким стикається дитина, а допомагати їй самостійно оцінювати побачене, розуміти наслідки своїх учинків і робити вибір відповідно до власних цінностей, навіть якщо оточення поводиться інакше.

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