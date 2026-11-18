GTA 6 виходить у день іспиту: школа у Британії придумала, як заохотити учнів прийти на уроки

Школа для хлопчиків Belfast Boys' Model у Белфасті, Шотландія вирішила не чекати проблем через вихід відеогри Grand Theft Auto VI і влаштувала для учнів розіграш призів. На такий крок навчальний заклад змушений був піти через те, що дата релізу гри збігається із днем, на який призначено іспит математики GCSE.

Як пише BBC, школа розіслала батькам учнів листи з нагадуванням, що реліз гри в четвер збігається з іспитами. У школі наголосили, що "такі розваги, як гра в Grand Theft Auto, можуть зачекати до вихідних". А в понеділок адміністрація оголосила, що всі учні, які прийдуть на заняття і в четвер, і в п’ятницю, зможуть взяти участь у розіграші подарункової картки на 70 фунтів стерлінгів для PlayStation або Xbox.

У листі до батьків школа нагадала "всім батькам і опікунам про важливість того, щоб учні прийшли на заняття в четвер, 19 листопада". Також у повідомленні зазначили, що цього дня іспит із математики GCSE складатимуть усі учні 11-го класу та частина учнів 12-го класу. "Висока відвідуваність занять – один із найважливіших показників академічних успіхів", – ідеться в листі.

Директорка школи Мері Монтго... Джерело: BBC Розгорнути

Директорка школи Мері Монтгомері пояснила, що головною метою звернення було нагадати про дату іспиту і "заохотити наших хлопців прийти до школи та бути готовими показати найкращі результати". "Останніми роками наші результати іспитів GCSE були чудовими, і ми хочемо, щоб учні й надалі досягали таких успіхів", – сказала вона.

За словами Монтгомері, у листі також згадали про вихід GTA VI, адже ця подія може спонукати декого з учнів залишитися вдома. Водночас ідею розіграшу ігрових сертифікатів запропонували самі школярі.

GTA VI вийде в четвер, через 13 років після попередньої частини серії. Занепокоєння вчителів та адміністрації виникло через те, що в медіа нагадали про "грип GTA". Таким терміном описували буцімто підвищену кількість лікарняних, які брали у 2013 році працівники, щоби пограти у нову частину улюбленої франшизи. Педагоги вирішили мотивувати школярів не пропускати заняття подарунками.

При цьому учні школи Belfast Boys' Model чесно зізнались журналістам BBC, що дуже чекають на вихід гри. Так 15-річний Ентоні повідомив, що уже замовив гру і збирається "дуже багато грати". За його словами, GTA VI вже можна попередньо завантажити і встановити, щоб одразу почати грати, щойно вона стане доступною.

17-річний Майкл також із нетерпінням чекає на нову GTA. Він вважає ідею школи заохочувати відвідування занять розіграшем призів "дуже вдалою".

17-річний Майкл з нетерпіння... Джерело: BBC Розгорнути

Ініціативу запропонували самі учні. Вона приурочена до Міжнародного дня чоловічого здоров’я, а також має допомогти зібрати кошти на благодійність. "Це справді хороша ідея, адже відеоігри та психічне здоров’я чоловіків тісно пов’язані. Ігри можуть допомагати відволіктися від особистих проблем, зокрема труднощів у школі, на роботі чи під час іспитів", – пояснив Майкл.

Він додав, що відеоігри можуть стати способом відволіктися від проблем і стресу, пов’язаних із навчанням. Саме тому учні й запропонували розіграти сертифікати, щоб заохотити однолітків приходити до школи.

За словами Майкла, ігри допомагають школярам "перемкнутися та впоратися з частиною стресу перед іспитами". Особливо це актуально цього тижня, коли учні складають модулі GCSE.

Колишня директорка школи Кетлін О’Гара у коментарі журналістам назвала рішення надіслати батькам відповідний лист "дуже мудрим". "Культ цієї гри настільки великий, що батьки часом опинятимуться під надзвичайним тиском", – сказала вона. О’Гара також наголосила, що вже доведено: навіть один пропущений навчальний день "справді має значення".

Піт Рей, радник від Ольстерської юніоністської партії, який працює з дітьми, зазначив, що чимало школярів втрачають інтерес до навчання. "Вони час від часу пропускають один день, але після цього починають хвилюватися, чи зможуть повернутися до школи, адже розуміють, що відстали від програми. Це призводить до нових і нових проблем", – пояснив він. Рей планує закликати молодь не прогулювати уроки заради відеогри, хоча й визнає, що "цілком розуміє, як можна настільки захопитися нею".

Що таке GTA 6

Люсія - одна з двох головних героїв GTA VI. Джерело: Rockstar Games / Take-Two Interactive

GTA VI вважають однією з найбільш очікуваних відеоігор в історії. Це нова частина популярної серії Grand Theft Auto, яка виходить уже багато років.

Ігри франшизи неодноразово опинялися в центрі суперечок через зображення насильства та злочинності. Водночас GTA VI може стати найдорожчою грою в історії: за оцінками, її розробка коштувала понад 1 мільярд доларів.

Попередня частина серії, GTA V, розійшлася накладом майже 230 мільйонів копій. Це зробило її однією з найбільш продаваних відеоігор усіх часів і принесло розробнику Rockstar мільярди доларів доходу.

Головними героями GTA VI стануть Люсія (перша в жінка-протагоніст у тривимірній грі серії) та її партнер в житті та злочинах Джейсон. Як і попередні частини, нова гра розгортатиметься у вигаданому американському штаті. Цього разу це Леоніда – створений Rockstar аналог Флориди.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чи правда, що вихід GTA 6 завдасть світовій економіці збитків на 1 мільярд доларів.