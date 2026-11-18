"І це тільки чернетка, а ще переписувати": якби діти розмовляли з батьками так, як з ними робили уроки. Вірусне відео
Ілюстративне зображення. Мер...
Джерело: Unsplash
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У мережі завірусилося відео-пародія популярної блогерки Вікторії Бондарєвої. Жінка з нібито дорослим сином показала, що було б, якби діти розмовляли з батьками так, як вони робили з ними уроки.
Допис у TikTok менш ніж за добу зібрав понад 100 тисяч переглядів. У ньому зірки мережі використали найпопулярніші фрази на кшталт: "12 година ночі, коли ти мені збирався це казати?" "нічого ти більше не забув?" "голову ти вдома не забув?" "чому ти горбишся?" і тому подібне.
Українцям відгукнулася така пародія і вони впізнали себе. Крім того, багато хто додав й власних фраз, які казали до них батьки. Зокрема, "все одно нічого не вмієш" або ж "це лише в чернетці, а ще переписувати".
"Мені ще й казала – зараз заберу, всеодно нічо не вмієш! А потім як щось виходило – все, заберу, ти і так розумна, а з цим так взагалі!"
Мережу розсмішило відео-паро...
Джерело: Скриншот
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"А як зошити переписували від корки до корки, новий неможна було почати".
У мережі висміяли уроки з дітьми.
Джерело: Скриншот
Водночас інші підкреслювали природню гру блогерів, адже хлопець на відео так грізно сказав випрямити спину, що дехто з глядачів дійсно його послухався.
"Я з тобою сюсюкатися не буду. Чого ти горбишся?"
Блогерка показала, як би виг...
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"Я вже сама спину випрямила. Ну дуже життєво".
Як би діти проводили уроки батькам.
Джерело: Скриншот
"Він так гаркнув "не горбись", що я аж випрямилась".
Як би діти навчали батьків.
Джерело: Скриншот
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