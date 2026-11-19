Інженери, енергетики та кіберфахівці: які спеціальності найбільш затребувані в Україні

Які спеціальності найбільш з...

Україні найбільше бракує технічних фахівців, які посилять обороноздатність країни, а також допоможуть у відбудові та розвитку власних технологій. Зокрема це стосується інженерів, енергетиків, програмістів, будівельників, спеціалістів із робототехніки, автоматизації та кібербезпеки.

На цьому зауважив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, попри зростання інтересу молоді до технічних спеціальностей, кількість майбутніх фахівців залишається недостатньою.

"Україні потрібні інженери, енергетики, програмісти, будівельники, фахівці з автоматизації та робототехніки, авіації, кібербезпеки – ті, хто підсилять обороноздатність зараз, відновлюватимуть країну в майбутньому і створюватимуть власні технології", – вказав Корецький.

Яких спеціальностей не вистачає державі. Джерело: Unsplash

Він також розповів про кроки, які мають заохотити молодь обирати технічні професії. Зокрема, цьогоріч збільшили грантову підтримку для вступників на інженерні спеціальності та вперше запровадили гранти для здобувачів магістратури.

Нагадаємо, у 53% українських шкіл працюють учителі без відповідної спеціальності, але з підвищенням кваліфікації. Водночас у 53% закладах освіти не вистачає педагогів.

Однією з проблем є організація освітнього середовища. Відтак, у 60% шкіл виявили порушення щодо забезпечення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У 2024 році цей показник становив 41%. Крім того, зросла частка закладів із порушеннями під час організації індивідуальної форми здобуття освіти – із 41% у 2024 році до 62% у 2025-му. Порушення щодо зарахування, відрахування та переведення учнів зафіксували у 71% шкіл. Найчастіше вони стосувалися відрахування дітей, які виїжджають за кордон.

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