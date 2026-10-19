Блог | Канікули у Франції: відпочинок кожні 6 тижнів, молоді вихователі та Її Величність Погода

Переїхавши у Францію у 2022 році і відкриваючи для себе нову (тоді здавалося, тимчасову) сторінку життя, я мала нагоду познайомитися з незнайомою мені шкільною системою, а також із найприємнішою частиною цього процесу – шкільними канікулами, або vacances. Зі свого дитинства я пам’ятаю в Україні короткі канікули кожного сезону: осінні, зимові, весняні та довгі літні. У Франції організація інша: шкільні канікули протягом року розподілені досить рівномірно та відбуваються приблизно кожні 6–7 тижнів.

Усі канікули, крім літніх, тривають близько двох тижнів. Особисто мені це здається вдалим розподілом навчального навантаження на школярів, хоча він і забирає частину їхнього літнього відпочинку: школярі у Франції влітку вільні лише протягом восьми тижнів – майже на місяць менше, ніж в Україні.

Під час французьких канікул зупиняється значна частина освітньої активності: школи, колежі, ліцеї, творчі та спортивні секції. Навіть рух міських автобусів змінюється. На автобусних зупинках завжди вказаний розклад: під час навчального періоду та під час канікул, тобто в навчальний час графік руху автобусів біля закладів освіти підлаштований під початок і закінчення занять.

Школярі у Франції йдуть на к... Джерело: З особистого архіву Анни Яловенко Розгорнути

Коли ми переїхали до Франції, мене вразило, як французька система намагається зменшити навантаження на інфраструктуру під час шкільних канікул. Тому, залежно від початку та закінчення деяких vacances, Франція поділена на три зони: A, B і C. Це стосується саме зимових (Vacances d’hiver) і весняних (Vacances de printemps) канікул та допомагає розподілити потік туристів і зменшити навантаження на дороги, потяги, готелі та гірськолижні курорти. Усі інші канікули починаються одночасно на всій території Франції: осінні – Vacances de la Toussaint; різдвяні – Vacances de Noël; літні – Vacances d’été.

Ми проживаємо в зоні B. У 2026/2027 навчальному році на нас чекають канікули:

17 жовтня – 2 листопада;

19 грудня – 4 січня;

20 лютого – 8 березня;

17 квітня – 3 травня.

Літні канікули починаються 3 липня і триватимуть до початку нового навчального року у 2027 році.

Літні канікули у Франції три... Розгорнути

Як бути батькам, які працюють

У 2022 році, коли перебування за кордоном здавалося тимчасовим явищем, мені навіть подобалося, що є можливість перепочити від французької школи, адаптації та активного вивчення дітьми мови. "Але… як же бути тим, у кого немає можливості кожні півтора місяця сидіти з дітьми вдома по два тижні?" – ще тоді подумала я.

Йшов час, і я почала шукати роботу. Майже одночасно постало питання: у середу (у нашому місті це день, вільний від навчання) та на канікулах куди відводити дітей? Рішення мені підказали в мерії нашого міста: виявилося, що при майже кожній комуні діє щонайменше один так званий центр розваг (Centre de loisirs). У нашому місті їх три, і можна обрати той, який більше підходить територіально або за активностями, які він пропонує.

Я обрала центр розваг, розташований неподалік від нашого дому та мого місця роботи: Moulin de la Valla – "Млин де ла Валла". Він розташований на великій зеленій території, далеко від проїзної частини, і складається з окремих одноповерхових будівель.

Привозити дітей можна з 7:30 до 9:00, після чого кожна група починає працювати за розкладом, який триває до 16:30. Потім діти просто гуляють і граються під наглядом до 18:30.

Діти можуть перебувати в цен... Джерело: З особистого архіву Анни Яловенко Розгорнути

Для запису мені треба було подати стандартний для дитячих закладів у Франції пакет документів:

рахунок за електроенергію, що підтверджує нашу адресу,

свідоцтва про народження дітей,

медичні картки з даними про щеплення,

медичні довідки у разі проблем зі здоров’ям,

фотографії та інше.

Після створення онлайн-досьє я могла записувати дітей у центр розваг по середах і на канікули. Місць завжди було небагато, тож треба було "ловити" дати, коли починається запис, щоб встигнути забронювати місце.

У нашому центрі приймали дітей віком від 3 до 11 років.

Центр розваг, де проводять к... Джерело: З особистого архіву Анни Яловенко Розгорнути

Кожна вікова група – в окремій залі, з професійними аніматорами, які пройшли спеціальне навчання (CPJEPS, BPJEPS – для постійних працівників і BAFA – для тимчасових, наприклад на літніх канікулах, коли основному складу аніматорів потрібні помічники. Зазвичай це ліцеїсти та студенти, які хочуть підзаробити). Мені здається, це дуже цікавий досвід: діти спілкуються з молоддю, жартують, слухають музику, а молодь не тільки підзаробляє, а й навчається знаходити спільну мову з дітьми різного віку. Водночас поруч завжди присутній професійний вихователь.

У кожної вікової групи – свій розклад, але спільна схема виглядає приблизно так: уранці діти можуть обрати ранкову активність, а після обіду – ще одну.

Якщо немає екскурсії або вилазки до лісу, вибір зазвичай стоїть між виробами та спортом. У лісі будують хатинки з дерева, орієнтуються на місцевості, катаються на велосипедах. Із видів спорту діти можуть обирати бадмінтон, баскетбол, футбол або басейн під час літніх канікул.

Великий колективний виріб, щ... Джерело: З особистого архіву Анни Яловенко Розгорнути

Кондиціонери й кінотеатри – на захисті від спеки

Останніми роками влітку у Франції стоїть нестерпна спека. На щастя, наш центр розваг обладнаний кондиціонерами, на відміну від школи (яка, до речі, працює до перших чисел липня, коли діти просто не можуть перебувати в класах, бо температура там сягає 38 градусів).

Загалом під час спеки, дощу чи надмірного холоду діти або залишаються в будівлі центру розваг і дивляться фільми та мультики, або їздять до кінотеатру.

Вартість перебування в центрі розваг

Дитина може залишатися в центрі лише зранку, до обіду, на ранок разом з обідом або на весь день. Вартість одного дня перебування дитини в центрі розваг залежить від обраного варіанта та доходу сім’ї. Вона може становити від 5,96 до 20,69 євро (від 301 до 1045 грн) за день або від 2 до 7,40 євро (від 101 до 374 грн) за пів дня без обіду.

Щороку ціни переглядають і коригують. Якщо діти залишаються на повний день, у вартість входять обід і полуденок.

Їдальня в центрі розваг. Джерело: З особистого архіву Анни Яловенко

Діти кажуть, що в центрі готують дуже смачно. Для прикладу наведу меню обідів на найближчі канікули:

Понеділок: табуле біо; картопляні галети; салат батавія біо; сир Kiri; на десерт – місцеві яблука біо.

Вівторок: рієт із лосося; гратен із курки біо та тіста біо; сир Babybel; виноград.

рієт із лосося; гратен із курки біо та тіста біо; сир Babybel; виноград. Середа: огірок зі сметаною; мідії від шефа; картопля фрі; булочка з фруктами.

огірок зі сметаною; мідії від шефа; картопля фрі; булочка з фруктами. Четвер: ковбаса розет із огірком; яловичина по-бургундськи; морква з картоплею; сир із фруктами.

ковбаса розет із огірком; яловичина по-бургундськи; морква з картоплею; сир із фруктами. П’ятниця: терта морква із соусом; риба з овочами; шпинат; йогурт; мигдальне тістечко.

терта морква із соусом; риба з овочами; шпинат; йогурт; мигдальне тістечко. На полуденок зазвичай дають булочку з шоколадом, йогуртовий пиріг або інший вид випічки.

Діти повертаються з центру сповнені емоцій. Мені запам’яталося, як центр розваг організовував поїздки на велосипедах, екскурсії до кінологічних центрів, де дітей навчали поводитися із собаками, і навіть були зустрічі з поліцейськими. Там діти їздили на маленьких машинках по мініатюрному містечку з дитячою розміткою та світлофорами, переходили маленькі пішохідні переходи й вивчали початкові правила дорожнього руху.

Територія центру розваг Moulin de la Valla. Джерело: З особистого архіву Анни Яловенко

Намети, байдарки та рятувальні операції в горах

Також під час канікул батьки можуть записати дітей у поїздки з центром розваг. Найчастіше це подорожі з наметами.Так мій старший син відвідав мальовниче селище Нажак, розташоване на крутому гребені над ущелинами річки Аверон у регіоні Окситанія. Це село входить до переліку "Найкрасивіших сіл Франції" (Plus Beaux Villages de France). Діти сплавлялися на байдарках і загалом були в захваті від атмосфери та подорожі.

Взимку в нашому центрі організовують навіть поїздки на гірськолижні курорти. Торік мій середній син поїхав у Шамоні кататися на лижах біля гори Монблан – хіба не мрія? Але Її Величність Погода вирішила інакше: випало кілька метрів снігу, і діти опинилися у сніговій пастці, без доступу до магазинів і з загрозою сходження лавин. Тож замість катання вже наступного дня після приїзду дітей довелося спускати з другого поверху будинку (двері першого поверху засипало снігом), а спеціальні гірські жандарми (Peloton de gendarmerie de haute montagne) допомагали евакуювати дітей з гори.

Шамоні-Мон-Блан – селище та... Розгорнути

Спочатку під їхнім супроводом діти з лопатами пішки дісталися до підйомника. Потім спустилися вниз на крісельних підйомниках, далі – на санках, а потім дісталися фунікулера, який доправив їх туди, де їх зміг забрати автобус.

Для восьмирічки – справжня пригода на все життя! Для батьків – кілька додаткових сивих волосин, поки ми не отримали повідомлення: "Спустилися".

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