"Хай вже відкривають пологові відділення у дитсадках!" Групи для немовлят від 3 місяців у Кропивницькому обурили мережу

Українці обурилися через групи у дитсадку Кропивницького, куди батьки можуть віддати немовлят, які досягли 3 місяців. На це звернув увагу освітній експерт Віктор Громовий, який розповів, що мама була змушена віддати його у таку групу, адже колгосп не міг обійтися без бухгалтера.

Про це фахівець поділився у дописі в Facebook, під яким і розгорілася дискусія. Сам же Громовий зазначив, що мав невдалий досвід, адже ледве не загинув, перебуваючи у такій групі, потрапивши до лікарні.

У Кропивницькому відкрили гр... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Кропивницький задає тренди: у дитсадках міста з'явилися групи для немовлят від 3 місяців! Будь ласка, не беріть приклад з мого рідного міста. Кажу як людина, яку мама змушена була віддати в дитсадочок у три місяці. Бо колгосп "Дружба" не міг обійтися без кваліфікованого бухгалтера. Ледь вижив... Кілька разів потрапляв до лікарні. Один раз дійшло до клiнічної cмeртi. Нікому такого не побажаю. Отакий мій, прости Господи, "батьківський фідбек", – написав Громовий.

У коментарях дехто з користувачів мережі нарікав, що при наявності таких груп у садках можна одразу відкривати пологові відділення. А дехто зазначав, що подібні заклади лише шкодять дітям, які отримують травматичний досвід у такому маленькому віці.

Українців обурив дитсадок у Кропивницькому. Джерело: Скриншот

"Ніколи в житті б не віддала! Не бачити, як росте моя дитина, я б не змогла. А ще знати, що вона сумує за мною, що на неї можуть дратуватись чи бути до неї неуважними. До 3 років дитина має бути з мамою".

Українців обурила група у ди... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Я декілька років працювала на яслах. Наслухалася історій старших колег про "легендарні часи", коли дітей віддавали в 1,5 місяці і це був жах. На групу 1 вихователь і в кращому випадку 2 няні і малюки, які потребують маминого догляду".

У мережі дискусія через груп... Джерело: Скриншот Розгорнути

"На своєму досвіді скажу, що деякі діти і в 2 роки не готові до дитсадка".

Водночас інші зазначали, що не всі мами мають змогу перебувати у декреті, тож у подібні заклади віддають "не від хорошого життя" і це вимушений крок, коли немає з ким залишити дитину.

"Не у всіх мам є фінансова можливість сидіти в декреті. Навряд чи хтось віддасть туди дитину "від хорошого життя", а не від безвиході. Тому добре, що є така опція".

У Кропивницькому відкрили гр... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Знаєте, це вимушений крок. Коли іншого варіанту немає, то хоча б такий садочок деяким мамам буде в допомогу. Подумайте, скільки зараз матусь самі вдома з дітьми, скільки втратили чоловіків. Сидіти вдома без грошей – така собі забава. І якщо якійсь мамі це буде хоч якась допомога – то вже добре. Бабусі теж є не у всіх".

У Кропивницькому запрацювала... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Для багатьох жінок це єдиний вихід вижити з дитиною. І, водночас, поява таких груп – це доказ повного провалу всієї демографічної політики".

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