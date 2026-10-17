"Хоть шаром покати": як гарно перекласти українською
У цьому магазині товарів на полицях катма.
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Через російські атаки на склади з продуктами та споживчими товарами в Україні місцями можна побачити порожні полиці в магазинах. Дивлячись на це, хочеться вжити, якщо не відверту лайку, то якийсь колоритний образний вислів. Але як в такій ситуації можна висловитись правильно українською мовою?
Ті, хто довго перебував під впливом зросійщення, можуть згадати фразеологізм "хоть шаром покати". Одразу скажемо, напряму його перекладати сенсу нема – українські словники не містять вислову "хоч кулею покоти". Тому OBOZ.UA вирішив пошукати інші, питомі відповідники.
І першим тут на думку спадає експресивний і цілком нормативний при цьому синонім слова "нема" – розмовне "катма". Також можна зустріти такі варіанти як "чортма", "трясцма" та "бігма". Всі вони підходять за значенням.
Якщо ж вам хочеться висловитись цілою фразою, тоді скористайтесь такими варіантами:
- як виметено;
- прийшов нестаток, забрав остаток;
- ані крихти;
- нема й котові на сльози;
- нема й на понюх;
- ні крапелинки;
- ні цурочки;
- хоч покотись;
- ні ось стілечки;
- ні на макову росинку;
- нема й око запорошити.
Раніше OBOZ.UA пояснював, чим замінити вислів "и на старуху бывает проруха".
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