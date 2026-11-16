"Хто хоч раз мріяв спалити підручник з ЯДС на кухонній плиті?" Батьки школярів влаштували дискусію через домашні завдання
Ілюстративне зображення. Бат...
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Українці поскаржилися на програму Нової української школи, зокрема на підручник з предмету "Я досліджую світ". Одна із репетиторок з ніком rishkko запитала у батьків, чи не хочеться їм час від часу спалити шкільне видання.
Під дописом у Threads розгорнулася дискусія. Значна кількість користувачів мережі зазначала, що їм хотілося б позбутися багатьох підручників, адже в них важко зрозуміти завдання та як їх виконувати. Водночас дехто казав, що викинув би книги з вікна, а хтось дивувався, що дітям потрібно було намалювати та приклеїти фото членів родини, проте дитина майже нікого не знає, адже їх немає в живих. Деякі батьки зауважували, що чим старшими стають діти, тим більше їх дивує навчальна програма.
Українські батьки поскаржили...
Джерело: Скриншот
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"Я всі хочу спалити. Наче завдання прості, але вони так закручують ті питання, завдання, що я дивлюсь, читаю і нічого не розумію, що вони від мене і моєї дитини хочуть".
Що не так з підручниками НУШ.
Джерело: Скриншот
"Або викинути з балкона".
Українці поскаржилися на підручники НУШ.
Джерело: Скриншот
"Книжку не хотіла, а от друкований зошит спалила б задоволенням".
"Так, було завдання "намалюйте членів родини, бабусь, дідусів, батьків або приклейте фото". В нас тільки одна бабуся жива, інших немає і він їх не бачив. А як малювати? "Палка-палка – человечек?"
Що не так з підручниками НУШ.
Джерело: Скриншот
Українці поскаржилися на шкільні підручники.
Джерело: Скриншот
Раніше OBOZ.UA розповідав, що мережу розділила ідея скасувати домашні завдання під час війни.
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