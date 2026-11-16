"Хто хоч раз мріяв спалити підручник з ЯДС на кухонній плиті?" Батьки школярів влаштували дискусію через домашні завдання

Українці поскаржилися на програму Нової української школи, зокрема на підручник з предмету "Я досліджую світ". Одна із репетиторок з ніком rishkko запитала у батьків, чи не хочеться їм час від часу спалити шкільне видання.

Під дописом у Threads розгорнулася дискусія. Значна кількість користувачів мережі зазначала, що їм хотілося б позбутися багатьох підручників, адже в них важко зрозуміти завдання та як їх виконувати. Водночас дехто казав, що викинув би книги з вікна, а хтось дивувався, що дітям потрібно було намалювати та приклеїти фото членів родини, проте дитина майже нікого не знає, адже їх немає в живих. Деякі батьки зауважували, що чим старшими стають діти, тим більше їх дивує навчальна програма.

Українські батьки поскаржили... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Я всі хочу спалити. Наче завдання прості, але вони так закручують ті питання, завдання, що я дивлюсь, читаю і нічого не розумію, що вони від мене і моєї дитини хочуть".

Що не так з підручниками НУШ. Джерело: Скриншот

"Або викинути з балкона".

Українці поскаржилися на підручники НУШ. Джерело: Скриншот

"Книжку не хотіла, а от друкований зошит спалила б задоволенням".

"Так, було завдання "намалюйте членів родини, бабусь, дідусів, батьків або приклейте фото". В нас тільки одна бабуся жива, інших немає і він їх не бачив. А як малювати? "Палка-палка – человечек?"

Що не так з підручниками НУШ. Джерело: Скриншот

Українці поскаржилися на шкільні підручники. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що мережу розділила ідея скасувати домашні завдання під час війни.